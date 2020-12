L’odissea dell’Asti-Cuneo: Bergesio presenta un’interrogazione urgente a Gualtieri e De Micheli

Sembra davvero una storia senza fine quella dell’autostrada Asti-Cuneo, cambiano gli scenari ma non cambia la sostanza: 9km da completare e un’opera che assomiglia sempre più alla Salerno-Reggio Calabria in termini di lunghezza dei lavori.



Il senatore Giorgio Maria Bergesio attacca l’operato del ministro dell’economia Roberto Gualtieri:“L’Asti Cuneo è ostaggio del ministro burocrate Gualtieri e del MEF. Nonostante la sottoscrizione dei due nuovi atti aggiuntivi di Astm con il Mit, che avrebbero dovuto regolare l’operazione di finanziamento incrociato finalizzato al completamento dell’autostrada A33 Asti-Cuneo, a distanza di oltre un mese è ancora tutto bloccato”.



Bergesio così presenta un’interrogazione urgente a Gualtieri e Paola De Micheli, quest’ultima ministro del MIT.



Nelle premesse dell’interrogazione viene precisato come vi siano le condizioni sufficienti affinché vi sia il completamento dell’opera ma, secondo quanto riportato dall’onorevole, mancherebbe una sola firma: quella del ministro di via venti settembre a Roma.



Le società concessionarie dell’autostrada - SATAP S.p.A e Asti-Cuneo S.p.a- solo nel novembre 2020, hanno sottoscritto con il MIT due atti aggiuntivi alle rispettive concessioni, nei quali si precisa che verranno realizzati investimenti per 740milioni di euro. Atti che non sarebbero produttivi per il problema precedentemente citato.



L’esponente del carroccio chiede per tanto, ai ministri, quali siano le azioni che intendono intraprendere al fine di realizzare l’opera e chiarimenti in merito alla mancata sottoscrizione degli atti aggiuntivi.



“Evidentemente sia il ministro De Micheli che Gualtieri non avvertono la drammaticità del momento e non sentono il peso delle loro non azioni che costringono all’isolamento un’intera provincia, quella di Cuneo, in particolare dopo l’alluvione che sta avendo gravi ripercussioni sull’economia dei territori, imprese e famiglie. - conclude Bergesio - Questi continui ritardi sono un pessimo esempio e un pessimo servizio alla nostra Regione, attraversata da infrastrutture vecchie e obsolete. La Granda non è terra di nessuno e i suoi abitanti meritano rispetto e soluzioni immediate!”.