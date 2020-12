Mondovì si prepara ad accogliere la nuova scuola privata del Banco Azzoaglio

Mondovì si prepara ad accogliere la nuova scuola privata, frutto della collaborazione tra il Banco Azzoaglio e la Fondazione Sant'Agostino di Varese.

Dopo la presentazione del progetto, avvenuta in diretta Zoom, a fine novembre, ieri sera, venerdì 11 dicembre, i genitori interessati hanno avuto occasione per porre domande dirette ai responsabili del progetto che vedrà la luca il prossimo anno scolastico.

In collegamento streaming, Antonella De Giorgi, direttore Scuole Sant’Agostino di Varese e la prof.ssa Lorena Volontà, coordinatrice che seguirà il progetto monregalese hanno presentato il metodo didattico e la struttura generale dei corsi che verranno attivati per la nuova secondaria di primo grado, evidenziando la particolare attenzione che sarà rivolta alla musica, alle lingue straniere e alla tecnologia.

"La prossima settimana effettueremo gli ultimi sopralluoghi per individuare la sede della scuola" - ha spiegato Erika Azzoaglio - "la scelta ricadrà tra Breo e Piazza. Al momento diversi genitori hanno fatto domanda anche per l'attivazione di un corso per le scuole elementari e ne siamo molto felici".

Il costo preventivato al momento è di circa 400 euro mensili per annualità scolastica (10 mesi) con la possibilità di richiedere, a parte, anche ore di studio assistito e servizio mensa. Sono previste scontistiche per chi ha più di un figlio iscritto e possibilità di richiedere il "pre ingresso" per i genitori che ne avessero necessità. Non si esclude la possibilità di attivare anche una seconda lingua straniera nel caso vi fossero numerose richieste.

