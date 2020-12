Al "Sacra Famiglia" di Mondovì niente tredicesime. CGIL: "La Regione intervenga immediatamente"

Dopo la notizia delle novità per il "Sacra Famiglia" di Mondovì, relative alla possibilità degli ospiti di tornare ad abbracciare i propri cari, Gaspare Palermo, CGIL ha diffuso una nota stampa relativa alla difficile condizione in cui si trovano oggi i lavoratori della struttura.

“Mai come quest'anno il Sacra Famiglia sarà davvero una grande famiglia”, così dichiarava non più tardi di ieri il Presidente Diego Bottero. Purtroppo amaro invece il risveglio delle lavoratrici e dei lavoratori che in queste ore stanno ricevendo lettera, proprio a firma del Presidente, nella quale hanno trovato scritto: “...il nostro Ente versa in gravissima difficoltà economica con carenza di liquidità...siamo riusciti, con sforzo, a coprire gli stipendi di novembre 2020 e riusciremo a saldare gli stipendi di dicembre...ma non le tredicesime...”. - esordisce così la lettera di CGIL che prosegue - "Riteniamo inaccettabile che a pagare le crisi siano sempre i lavoratori, quelli che fino a poco tempo fa venivano considerati eroi, ma che semplicemente con dedizione e professionalità hanno svolto e svolgono il loro lavoro, rischiando anche la loro salute e quella dei propri familiari per assistere le persone più fragili della nostra società. Siamo vicini al Sacra Famiglia ed a tutte le Strutture che a causa dell'emergenza sanitaria versano in condizioni finanziarie drammatiche, ma pensiamo non siano più solo sufficienti le manifestazioni di solidarietà, le raccolte fondi volontarie o comunque iniziative estemporanee".

CGIL chiede un intervento immediato da parte della Regione e al Comune di Mondovì di farsi portavoce: "E' necessario, lo chiediamo con forza qui ed ora, che la Regione intervenga immediatamente per sostenere economicamente, non solo a parole, le RSA ed in primo luogo le aziende pubbliche come il Sacra Famiglia. Chiediamo inoltre che il Comune di Mondovì e la sua Amministrazione si attivino tempestivamente e si facciano promotori e garanti, anche nei confronti della Regione, nell' attivare un confronto utile a trovare soluzioni concrete finalizzate al salvataggio ed al rilancio dell'ASP ( azienda pubblica di servizi ) Sacra Famiglia, prezioso presidio pubblico a sostegno delle persone anziane e non autosufficienti del nostro territorio ed in particolare di quello monregalese".

La situazione critica del "Sacra Famiglia" era già stata oggetto di analisi nel corso dell'ultimo consiglio comunale, durante il quale, era stato chiaramente spiegato dal sindaco che, anche a causa della riduzione del numero degli ospiti, e di conseguenza delle rette, la struttura aveva un ammanco di circa 80 mila euro in entrata al mese.

Riguardo alla richiesta fatta da CGIL il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, contattato telefonicamente spiega: