Santa Vittoria d'Alba si sta trasformando in un vero paese degli alberi, come scambio di auguri (FOTO)

Dopo il grande successo dell'anno scorso, si rinnova anche in questo 2020, l'iniziativa "Natale con l'albero" a Santa Vittoria d'Alba, nata da un'idea dell'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Carlo Bertero e la biblioteca civica.

La partecipazione attiva di tutto l'intero paese, sta creando quest'anno un'atsmosfera davvero magica e Santa Vittoria si sta trasformando in un vero paese degli alberi, come scambio di auguri.

La novità di questa edizione è il bellissimo albero di 5 metri realizzato con 500 presine colorate in lana cucite a mano dalle signore del paese amanti dell'uncinetto e dalle volontarie dell'Associazione Cocoon. La base in legno è stata donata dalla ditta Fratelli Dellavalle pallets di Cinzano e costruita dai volontari uomini di Santa Vittoria.

Le scuole dell'Istituto Comprensivo Carlo Bertero (infanzia, primaria e media del comune santavittoriese) hanno nuovamente aderito al progetto con la decorazione di 13 alberelli in legno illuminati e collocati in piazza Europa a Cinzano e in piazza Bertero nel capoluogo, e anche in parecchie vie del paese.