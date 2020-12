Una webinar del Lions Club Besimauda insieme a Marco Bentivogli

E’ in programma per martedì 15 dicembre, alle ore 21, un incontro on-line con Marco Bentivogli, ex sindacalista e segretario della Fim-Cisl, autore di diversi testi tra cui i recenti “Indipendenti–Guida allo Smart Working”, “Fabbrica Futuro”, “Contrordine Compagni” e fondatore insieme al filosofo Luciano Floridi dell’associazione Base Italia.

L’incontro rivolto ai soci del Club è comunque aperto a tutti coloro che sono interessati, sarà sufficiente inviare una mail a lionsclubbesimauda@libero.it indicando anche il proprio nome per ricevere il link di partecipazione.

Quello del 15 dicembre è il quarto incontro in webinar organizzato dal Club che nonostante il blocco degli incontri in presenza non ha cessato la sua attività e ha intensificato, in pieno spirito lionistico, le azioni di solidarietà e di aiuto in questa fase di crisi così acuta a causa della pandemia.