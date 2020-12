Volontari in campo e tamponi rapidi per tutto il paese: così Roddino ha sfidato il Covid-19

Se in Regione la proposta delle minoranze di sottoporre la popolazione piemontese a uno screening di massa è stata infine respinta ( leggi qui ), c’è chi, anche nella nostra provincia, ha da tempo deciso di provare a seguire la strategia già sperimentata con esperienze entrate nella letteratura medica della lotta al Covid, come quella che continua a interessare i circa 3mila abitanti del centro padovano di Vo’, comune che nello scorso febbraio registrò la prima vittima italiana della pandemia.



E’ il caso di Roddino, piccolo borgo di quella Langa che vede i vigneti dei grandi vini cedere il posto ai noccioleti. Quattrocentoventi anime che nelle scorse settimane la giovane amministrazione guidata dal sindaco Marco Andriano – alla sua prima esperienza da amministratore dopo quella ormai 30ennale vissuta da organizzatore del festival musicale "Mataria 'd Langa" –, ha invitato a sottoporsi a un’esame che nelle intenzioni si pensa ora di ripetere nel nuovo anno, non appena trascorse le feste natalizie.



Primo a prestarsi allo screeening cui avrebbe infine aderito il 65% della popolazione, per un curioso scherzo del destino il primo cittadino è risultato anche il primo residente del piccolo comune a scoprirsi positivo al Coronavirus, mentre alla fine saranno quattro in tutto i test svolti in paese che daranno analogo esito.



Messosi immediatamente in quarantena insieme ai suoi familiari, altri due dei quali sarebbero poi risultati a loro volta positivi, nelle scorse settimane il sindaco, ora guarito dopo un lungo periodo di isolamento, avrebbe poi visto salire fino a 7 il numero dei contagi in un paese che solo all’inizio di questa settimana è tornato finalmente a essere dichiarare "covid free".



"Posso dire che nel mio caso lo screening è sicuramente servito a evitare una maggior diffusione del virus – sorride Andriano –. Sia per il lavoro che faccio che come sindaco incontro quotidianamente molte persone, a partire dai miei collaboratori: scoprendo la mia positività ho potuto evitare di divenire a mia volta veicolo di contagio".



Un esempio da seguire, quello del centro langarolo, per arginare sul nascere la diffusione del Sars Cov-2 nei nostri comuni?

Andriano per primo preferisce minimizzare: "E’ un’iniziativa alla quale siamo arrivati grazie a una combinazione virtuosa di circostanze, prima delle quali la collaborazione di persone con le quali ho la fortuna di condividere l’esperienza di amministratore. E siamo arrivati a questo passo solo dopo precise valutazioni, relative soprattutto ai ridotti numeri della nostra popolazione e anche al fatto che, a differenza di altri centri a noi vicini, a Roddino vive una popolazione perlopiù anziana, che si sposta molto poco… . Farlo altrove, anche solo a pochi chilometri da qui, non sarebbe stato altrettanto facile e nemmeno altrettanto utile".



In quella virtuosa combinazione di circostanze rientrano la presenza e disponibilità di due medici che si sono rivelati e si confermano una preziosa risorsa per il paese.

Uno è il dottor Gianluigi Mancardi, già primario di Neurologia all’Università di Genova. Tornato al paese una volta in pensione, il dottor Mancardi ha da subito messo le proprie conoscenze a disposizione dei residenti di tutto il territorio, effettuando consulenze specialistiche il cui accessibile onorario viene in buona parte destinato ad attività sociali del Comune.

Mentre valuta la possibilità di avviare uno studio epidemiologico sulla diffusione del morbo di Parkinson tra queste colline, Mancardi è stato anche colui che dal capoluogo ligure si è materialmente preoccupato di fare arrivare in paese la fornitura di 450 test serviti poi alla prima tornata dello screening.



A farsi carico di effettuarli materialmente alle 300 persone che vi si sono volontariamente sottoposte nel corso di due diverse giornate è stata invece la dottoressa Sara Cardone, giovane medico di Neive, impegnata anche come Usca dell’Asl Cn2, che da settembre è arrivata a prendersi cura dei roddinesi come nuovo medico di famiglia, dimostrando da subito grande abnegazione e spirito di sacrificio.

"Diciamo che anche in questo mi ritengo un sindaco fortunato", dice Andriano, che in questo senso tiene a citare i collaboratori della sua giovane Giunta – il vicesindaco Angela Stralla e l’assessore Franco Bordizzo –, come anche i tanti volontari che continuamente si adoperano per il paese, a partire da quelli della Protezione civile guidata da Giuliano Morano per arrivare alla Pro loco, col suo presidente Massimiliano Denegri, che oltre a seguire l'associazione ha lavorato a realizzazioni quali la panchina gigante ora presente in paese e l’installazione a immagine di taglia tartufi che celebra l’annuale fiera del tartufo nero.



"Non credo sia cosa comune poter disporre di un simile gruppo di lavoro, contando che dietro a questi nomi ci sono decine di persone che quotidianamente si impegnano per il paese, comprese quelle che siedono in amministrazione, in maggioranza come in opposizione", spiega il primo cittadino, che ricorda quanto fatto dai volontari per la distribuzione della spesa alle famiglie durante la prima ondata della pandemia, o la consegna casa per casa dei sacchetti per i rifiuti. Ma anche il grande lavoro fatto in estate per organizzare con la massima attenzione alla sicurezza l’ultima edizione della 'Mataria’, "che ci è valsa i complimenti di tantissime persone", le iniziative della biblioteca, che con Silvia Liberino è stata protagonista di svariate presentazioni di libri organizzate all’aria aperta e anche nei boschi, "un modo per avvicinarci a quel nuovo modo di vivere la nostra terra che questa stessa emergenza ci sta suggerendo". O l’impegno che più recentemente ha portato la Protezione Civile del paese a prestare soccorso ai centri della Granda colpiti dall’alluvione di inizio ottobre.



Un movimento virtuoso che coinvolge tutto il paese. "Spesso mi capita di ritrovarmi a parlare con qualcuno di qualche piccolo lavoro da fare in paese, da interventi di pulizia alla potatura di qualche albero, e di trovarmelo realizzato il giorno dopo. In questo la solidarietà e la disponibilità dei miei concittadini sono incredibili. Davvero posso dire di poter vivere in una comunità che era attiva prima del Covid, che lo è stata durante e che lo sarà anche dopo. Una cosa di cui essere orgogliosi, insomma".







QUATTRO PROGETTI E UN COMPLEANNO

Il sindaco non dimentica intanto i progetti coi quali la sua Amministrazione punta a costruire il futuro del paese.

Due di questi sono già stati finanziati e affidati, e riguardano il rifacimento esterno e l’ammodernamento del municipio, la cui estetica verrà armonizzata con l’architettura tipica di questo scorcio di Langa, e la sistemazione degli infissi delle ex scuole, che oggi ospitano la biblioteca, lo studio medico e un dispensario farmaceutico. I lavori sono previsti in primavera, per una spesa di 94mila euro.



Altri due sono invece ambiziosi propositi in cerca di finanziamenti. Col primo, per il quale si guarda a finanziamenti regionali, magari suddividendo l’opera in più lotti, si vorrebbe realizzare il rifacimento della pavimentazione di tutto il paese.

Col secondo si intendono invece creare le condizioni per insediare, sempre all’interno delle ex scuole, una "bottega dei servizi", con la quale rimediare all’ormai annosa mancanza in paese di un negozio.



Se ne parlerà in modo più concreto nel corso del 2021, anno che a Roddino segnerà anche l’attesa 30ª edizione della "Mataria d’Langa". "Davvero speriamo che il nuovo anno ci consenta di concretizzare questi progetti – conclude il primo cittadino –, ma che soprattutto porti con sé condizioni tali da consentirci di festeggiare degnamente quello che per noi rappresenta un momento molto importante. Anche la nostra piccola comunità, così come tutto il Paese, sente un forte bisogno di tornare a fare assembramenti. Incrociamo le dita".