Coldiretti: a Cuneo un Natale buono due volte con la "spesa sospesa" contadina e la pasta solidale

Quest'oggi, sabato 12 dicembre, è in programma una speciale mobilitazione di Coldiretti con l’iniziativa “Spesa sospesa” del contadino. Al mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo saranno attivate azioni di solidarietà per combattere le nuove povertà ed offrire prodotti 100% Made in Cuneo a chi ne ha più bisogno.

Tutti coloro che faranno la spesa al mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo in Corso Giovanni XXIII, 15/bis (a fianco dell’ex zoo), potranno decidere di donare cibo e bevande alle famiglie in difficoltà sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo e che non ha i mezzi per saldare il conto. In questo caso, però, si tratta di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi e altri generi alimentari Made in Cuneo, di qualità, freschi e genuini.

“Un’iniziativa che, alle porte del Natale, ci consente di arrivare a chi è più in difficoltà. Grazie al prezioso contributo dei visitatori del mercato coperto di Campagna Amica, potremo devolvere prodotti agroalimentari alle famiglie bisognose che non possono permettersi di fare la spesa, per un Natale davvero buono, sia per chi acquista sia per chi riceve” spiega Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

Non solo. Come già accaduto la scorsa primavera, Coldiretti Cuneo torna in prima linea nel segno della solidarietà con la distribuzione di ben 6.000 Kg di pasta da filiera agricola 100% italiana ad Associazioni di volontariato sul territorio provinciale con l’obiettivo di essere vicini con un gesto concreto alle famiglie della Granda che ne hanno più bisogno in occasione del Natale, con un prodotto di prima necessità e di alta qualità.

“In quanto forza sociale radicata sul territorio – dichiara il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu – continuiamo a tessere sinergie virtuose a beneficio della collettività e, soprattutto in queste settimane, non facciamo mancare il nostro sostegno concreto per consentire ai più indigenti di gustare prodotti della nostra agricoltura d’eccellenza, nel pieno spirito #MangiaItaliano”.



