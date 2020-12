Era scomparsa da fine agosto a Fossano: ritrovata in auto dalla Polizia Municipale di Sanremo

Gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo hanno messo la parola ‘fine’ alla fuga di una donna di Fossano della quale non si avevano più notizie da agosto.

È stata ritrovata ieri mattina durante un servizio di pattuglia nella zona di via San Francesco.

La 41enne era all’interno della propria auto che era diventata la sua casa e con la quale ha vagato non poco dal giorno della sua scomparsa sconfinando anche in Francia.

In base agli accertamenti gli agenti della Municipale hanno riscontrato un provvedimento di rintraccio da parte dei Carabinieri di Fossano che, come da procedura, sono stati informati del ritrovamento, così come l’ex marito.

La donna è in discrete condizioni di salute ma, per via di alcuni problemi di natura psichica e fisica, si trova al momento ricoverata in ospedale.