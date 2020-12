Avrebbe postato sulla bacheca Facebook di una donna la foto di un rapporto orale: cuneese a processo per presunta diffamazione

Da una cena tra amiche, un post su Facebook, una riposta e un commento tira l’altro è nato un procedimento penale per presunta diffamazione. Questo è ciò che è stato portato all’attenzione del Tribunale di Cuneo nelle scorse mattinate da una donna ligure, che, costituitasi parte civile, accusa un cuneese, mai conosciuto prima, di averla diffamata sulla piattaforma social.

Una sera del 2016, la donna aveva in programma una cena con le amiche a casa sua. Una di loro avrebbe pubblicato sulla sua bacheca la frase “Ho fame”, alla quale la padrona di casa avrebbe risposto poco dopo con la foto della salsa che stava preparando per l'occasione. A questo, sarebbe seguito il commento dell'imputato cuneese: un’immagine di una ragazza che faceva del sesso orale.

La ligure si sarebbe vista costretta a segnalare il commento, perché il diretto interessato non avrebbe adempiuto alla sua richiesta di rimuovere la foto sconcia. A quel punto l’uomo, bloccato, avrebbe pubblicato la notifica di censura sulla propria bacheca, allegando una serie di insulti nei confronti della donna, che a suo dire, sarebbe stata citata esplicitamente, e taggando la sua amica, la quale, una volta arrivata a cena, l’avrebbe informata di tutto. "Non capisco come certe persone possano essere così psicopatiche da scandalizzarsi per la foto di un p….” avrebbe scritto l’uomo.

L’udienza è stata rinviata al 10 marzo.