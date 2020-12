Fotocamere reflex: meglio per principianti o per esperti?

Al giorno d'oggi un numero sempre più alto di persone si sta appassionando all'arte della fotografia. Avere costantemente tra le mani uno smartphone che ci permette di fotografare qualsiasi cosa ci si presenti davanti e la diffusione di social network come Instagram basati sulla condivisione di fotografie personali, ha spinto molti giovani (ma non solo) ad avvicinarsi questo mondo.

Se anche tu hai deciso di acquistare una macchina fotografica, sicuramente avrai sentito la maggior parte delle persone accanto a te, più o meno appassionate, parlare di fotocamere reflex di qualità.

Una fotocamera reflex è un modello composto da uno specchio inclinato di 45° verso l'alto, da una camera oscura situata dietro l'obiettivo e da un pentaprisma; possiedono un'ampia gamma dinamica e profondità di campo ridotta, per scatti mozzafiato in ogni occasione; inoltre, sono note principalmente per le loro eccellenti performance di autofocus, che le rendono fotocamere ideali per soggetti in movimento e shooting, quindi per foto di azioni e sportive.

In generale, si tratta di modelli pensati per ottenere risultati ottimali e prestazioni quasi professionali, anche se chi le usa non è un fotografo professionista e non ha particolari competenze.

Reflex per principianti o per esperti?

Come per tutte le fotocamere, anche le Reflex si dividono in modelli Professional e Consumer.

I primi hanno funzioni particolari e, anche se permettono di ottenere fotografie di altissima qualità, richiedono un certo grado di competenza per dare il meglio.

Le Consumer, invece, hanno un uso che potremmo definire domestico, ovvero sono poco consigliate a chi deve fare fotografie per lavoro o per altri fini elevati, ma sono invece raccomandate per tutti gli aspiranti fotografi che, magari, stanno muovendo i primi passi nel mondo della fotografia digitale, e hanno voglia di imparare con dei modelli meno complicati.

Differenze tra fotocamere Professional e Consumer

Innanzitutto, come puoi immaginare, una variabile importante per quanto riguarda le fotocamere Professional o Consumer è il prezzo. Se per una reflex da principianti possiamo prevedere di spendere tra i 500€ e i 1000€ (per i modelli più avanzati), dimenticati di spendere meno di 1000€ per una reflex professionale.

I prezzi delle migliori reflex da esperti possono arrivare anche a superare i 7000€, contando che magari vuoi associare anche determinati accessori come obiettivo, cavalletto e cinturino; il mio consiglio è quello di volgere lo sguardo altrove, soprattutto se non si hanno eccezionali competenze in materia e non si devono fare reportage fotografici per lavoro o simili.

Se da un lato possiamo trovare innesti compatibili, obiettivi con AF (accoppiamento e contatti) e numero di pixel simili tra Professional e Consumer, sicuramente un modello Pro avrà sensori di immagine nettamente superiori, ad esempio un 35,9 mm x 23,9 mm di una reflex Pro contro i 23,5 mm x 15,7 mm di un modello base.

Consideriamo che maggiore è la capacità del sensore, migliore sarà la nitidezza dei dettagli e l'eliminazione del disturbo sull'immagine quando si scatta con valori ISO più elevati, migliori saranno anche i toni e i colori. Per esempio, con un modello Pro, catturare istantanee anche in condizioni di luminosità scarsa non sarà un problema, mentre potrebbe esserlo con modelli meno potenti.

Le reflex per fotografi esperti permettono di scattare fotografie con diversi e numerosi tipi di dimensione e risoluzione, in base al tipo di scatto e le modalità di scatto che sono vastissime. Chiaramente è inutile avere un'ampia gamma di modalità Sistema Picture Control e filtri, se non sai come usarli adeguatamente. Meglio averne un numero inferiore e impararne l'uso.

Le fotocamere per principianti, inoltre, o non hanno una copertura dell'inquadratura del 100% o, quando possiedono questa caratteristica, essa è effettivamente realizzabile solo con aree di immagine più elevate.

Infine, le reflex possiedono molte features aggiuntive: connessioni rapide con altri dispositivi, slot card doppio, frequenze di scatto più elevate e funzionalità 4K o 6K per i video e molto altro.

Il mio consiglio è quello di valutare attentamente le proprie capacità. Ritrovarsi un modello avanzato senza saperlo usare può essere dispersivo e scoraggiante. Meglio prima abituarsi con un modello per principianti, e successivamente sperimentare con modelli Pro.