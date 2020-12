Il lavoro del futuro, oltre il Covid: Ghisolfi e la lectio agli studenti di Avellino

Il Centro Studi Guido Dorso guarda oltre l'emergenza pandemica e anche quest'anno parla del lavoro del futuro agli studenti impegnati nel penultimo anno delle scuole superiori di Avellino. Si tratta del meeting annuale promosso dalle prestigiosa Istituzione socio-culturale attualmente presieduta da Luigi Fiorentino, alto dirigente pubblico nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che annovera nella propria storia recente illustri Presidenti come l'ex Ministro e oggi apprezzato Costituzionalista Sabino Cassese.

L'evento, in conformità alle normative in tema di contrasto al covid e di didattica a distanza, si svolge online a partire dal 15 dicembre e propone un intenso programma di relazioni tematiche singolarmente dedicate all'evoluzione degli ambiti settoriali e professionali, nei settori privati così come in quelli pubblici, nei quali poter svolgere delle esperienze lavorative e poter coltivare la realistica aspettativa di un inserimento stabile e profittevole.

Per lo specifico settore bancario e creditizio si registra la graditissima conferma che a rappresentarlo, come relatore d'onore, sarà il Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, presenza ogni anno di casa al Centro Studi Dorso e fra gli studenti di questa importante realtà provinciale della Regione Campania.

L'intervento di Ghisolfi è atteso per le ore 17 del giorno 15, nel contesto quindi della giornata inaugurale che sarà introdotta, oltre che dal Presidente Fiorentino, dal vertice della Camera di Commercio Oreste La Stella e dalla Direttrice dell'ufficio scolastico provinciale, ex Provveditorato, Rosa Grano. A proposito di scrittori, nella medesima sezione giornaliera le "professioni librarie ed editoriali nell'era digitale" (accelerata ulteriormente dalla pandemia) saranno prese in esame dal luminare accademico Giovanni Solimine della Sapienza di Roma.

Il giorno 16, dalle ore 15 alle 17, sarà la volta del Dirigente del MEF - Ministero dell'economia e delle finanze (protagonista indiscusso delle attuali cronache europee e nazionali finanziarie per effetto dei progetti di legge di stabilità 2021 e di applicazione del Recovery Fund) Giustino Lo Conte, sulla figura del "funzionario pubblico", al quale seguirà l'alto magistrato Renato Finocchi Ghersi presso la Suprema Corte di Cassazione, sulle professioni dell'Ordine giudiziario, per concludere con l'Imprenditore Giuseppe Bruno, dell'omonimo Gruppo, sul rapporto fra "cultura d'impresa e sviluppo locale del territorio di insediamento".

Il 17 dicembre interverranno nell'ordine, ed entro la medesima fascia oraria, il rappresentante dell'ufficio Parlamentare per il Bilancio, importantissimo organismo di garanzia e di validazione democratica di ogni proposta di provvedimento economico del Governo, Giuseppe Pisauro, che parlerà del debito pubblico e della gestione dei conti pubblici in Italia, argomento determinante dal punto di vista intergenerazionale nel nostro Paese; l'onco-ematologo Nicola Cantore a proposito delle professioni mediche; e l'accademico Toni Ricciardi da Ginevra in merito alla funzione del ricercatore scientifico, ambito che sulla scena internazionale registra il protagonismo indiscusso dei "cervelli italiani" spesso messi in condizione di dover emigrare.