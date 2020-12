La nuova Cattolica e i suoi “Angeli”

In questi giorni abbiamo conosciuto Claudio Bottasso, titolare dell’agenzia di onoranze funebri La nuova Cattolica con sede a Borgo San Dalmazzo, in via Roma 95.

Claudio ci ha subito presentato i suoi “Angeli” ovvero una affiatata squadra di portantine donne che con sensibilità e dolcezza accompagnano i nostri cari per il loro ultimo saluto.

“La Cattolica è nata nel lontano 1976 e, da circa 4 anni, si chiama onoranze funebri La nuova Cattolica” ci racconta Claudio “… lavoriamo principalmente su Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Boves, le Valli Stura, Gesso e Vermenagna, e in molti altri comuni della provincia di Cuneo. Il nostro è un lavoro particolare, incontriamo i nostri clienti nei momenti più difficili della loro vita, nel giorno della perdita di un loro caro, amico, genitore, zio, zia e spesso anche figli. Momenti in cui comprensione e solidarietà sono basilari per gestire al meglio alcune pratiche che sono comunque necessarie”.

La nuova Cattolica offre un servizio a 360 gradi, operativo 24 ore su 24, con ottimi standard qualitativi mantenendo però prezzi onesti e alla portata di tutti i nostri clienti, anche per coloro che in questo periodo possono avere qualche difficoltà economica.

Negli ultimi anni La nuova Cattolica si è specializzata nel rimpatrio di salme all’estero e tra gli stati dove hanno riscontrato maggior interesse, troviamo l’Albania, la Romania e il Marocco. Sono organizzati e strutturati per gestire il meglio anche i rimpatri da ogni paese del mondo dove spesso l’aspetto burocratico non è mai semplice da gestire.

Si ricorda che La nuova Cattolica offre servizi di qualità accessibili a tutti.

Per maggiori informazioni, chiamare i seguenti numeri: 0172-266686 338-8779972 3396564530

La nuova Cattolica di Bottasso Claudio & C. si trova a Borgo San Dalmazzo, in via Roma 95.