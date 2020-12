Miss Universe Italy: 3 piemontesi in finale!

Sono tre le candidate del Piemonte che hanno raggiunto la finalissima il 21 dicembre a Roma per il titolo di “Miss Universe italy”.

La finale verrà realizzata presso gli Studi televisivi GOLD TV, nel pieno rispetto delle norme anti covid.

L’agente regionale del concorso Grillante Rosalia è molto soddisfatta per il prestigioso traguardo raggiunto da ben tre ragazze scelte tra una rosa di 140 partecipanti nelle semifinali della zona nord avvenute a Vicenza nel mese di ottobre.

Ci sono tutte le premesse affinché almeno una delle Miss Universe Piemonte finisca tra le 8 fasce in palio.

Ricordiamo che la ragazza che vincerà una fascia otterrà di diritto l’accesso alla partecipazione del Reality che si terrà nel mese di febbraio, pandemia permettendo!

In bocca al lupo a Desiree D’Ali di Bra (CN), Chiara Camarchio di Villareggia (TO) e Rebecca Audero di Druento (TO).