Pranzo di Natale? A Cuneo la proposta del ristorante Amae

La scorsa settimana e precisamente il 6 dicembre, il ristorante Amae di Cuneo ha compiuto il suo primo compleanno. Un anno strano, difficile, con momenti dove è stato difficile capire molte cose, dove a tante domande nessuno sapeva dare risposte, dove l’incertezza e la paura spesso hanno avuto il sopravvento su di noi!

Giulia e Nicolò sono riusciti comunque a tenere duro e a superare queste difficoltà grazie ai loro clienti che, nei periodi in cui il ristorante ha potuto lavorare, si sono sempre fatti trovare interessati ai loro piatti.

Domani 13 dicembre riapre il servizio di pranzo e contemporaneamente è possibile prenotare il proprio pranzo di Natale, Santo Stefano e del 1 gennaio 2021.

Giulia e Nicolò ci raccontano che “… il ristorante Amae è un luogo sicuro perchè ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per poter garantire ai propri clienti di poter trascorrere momenti in piena serenità e sicurezza, accompagnati dalla buona cucina piemontese”.

Menù Natale 2020

Aperitivo di Benvenuto

· Calice di Prosecco "Borgo Molino", Lardo con miele e nocciole

· Focaccia al rosmarino fatta in casa

Antipasti

· Vitello Tonnato della Tradizione

· Uovo cotto morbido, crema di ricotta, spinaci e cialda croccante

· Capunet di carne e verdure, con fonduta valdostana e fondo bruno

Primo

· Ravioli “Ris e Coj di Margarita” fatti in casa, al ragù di Fassona

Secondo

· Guancia di vitello al Nebbiolo, sedano rapa e contorno di stagione

Dolce

· Cremoso al cioccolato, sponge alle nocciole, zabaione

· Arachidi, mandarini e datteri

· Caffè, acqua coperto inclusi

Prezzo 40 euro a persona (vini esclusi)

Prenotazioni aperte fino al 23 dicembre 2020

Per maggiori informazioni chiamare il 345-7042389 oppure inviare una e-mail a ristoranteamae@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/AmaeRistorante/

Instagram: https://www.instagram.com/amae_ristorante/