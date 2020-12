Rivedi il webinar di Confartigianato Cuneo su Superbonus e sulla piattaforma bonus-casa.eu

Rivedi la puntata del webinar organizzato da Confartigianato Cuneo sul tema del Superbonus e sulle nuove funzionalità della piattaforma web bonus-casa.eu.

Durante il webinar, grazie agli interventi di Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo, Tommaso Bossi, referente della piattaforma e Roberto Maero, responsabile del’Area Credito di Confartigianato, potrai iniziare a muovere i primi passi nell’innovativo portale realizzato da Confartigianato.

Il portale bonus-casa-eu è il portale completamente dedicato a superbonus, sisma bonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, rivolto a privati, alle imprese dell’edilizia (costruzioni, impianti elettrici e termoidraulici, serramenti), nonché ai professionisti (ingegneri, architetti, geometri e periti e agenzie immobiliari).

«Il sito web, - spiegano dalla Confartigianato – attivo da un paio di mesi, è completamente dedicato al Superbonus 110%, nel quale l’utente può facilmente reperire tutte le informazioni relative alla misura governativa, approfondirne i vari dettagli e attraverso un sistema di ricerca avanzata ottenere indicazioni di imprese e professionisti per la realizzazione dei lavori. In più, recentemente, il portale si è arricchito di una nuova funzionalità che permette di seguire e gestire tutti i vari “step” richiesti per ottenere il Superbonus. Operativo per imprese, professionisti e consumatori, la nuova sezione, in modo differenziato per la tipologia di utente, permette di tenere sotto controllo le fasi dei lavori, le scadenze e le tempistiche. Inoltre, il portale facilita l'organizzazione e la conservazione di tutta la documentazione prodotta dai vari operatori per ogni progetto, che sarà facilmente archiviabile e consultabile. La piattaforma informatica, ovviamente, si affianca alla “task force” dei nostri specialisti che, nei 18 uffici in cui siamo presenti in provincia, è in grado di dare ogni tipo di supporto informativo ed organizzativo».

Per ulteriori informazioni: telefono: 0171 451111 – E-mail: bonus-casa@confartcn.com

Sito internet www.bonus-casa.eu