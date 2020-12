Strutture ricettive: come arredare al meglio le camere grazie ai software

Una qualsiasi struttura ricettiva deve curare in ogni dettaglio numerosi aspetti per assicurare un soggiorno di livello ai propri ospiti ed emergere sul mercato rispetto ai competitor.

Si passa dalla selezione di personale altamente qualificato, con cui garantire un servizio impeccabile per quello che riguarda l’accoglienza, la pulizia degli ambienti, la ristorazione ed eventuali proposte aggiuntive, fino alla scelta dell’arredamento delle camere, che deve risultare al tempo stesso accogliente, di qualità e funzionale.

Ogni fattore influisce sul giudizio complessivo dei clienti in merito alla struttura, ma è evidente come la stanza assuma un peso di maggiore rilievo non soltanto nel corso del soggiorno ma anche in precedenza, vale a dire in fase di prenotazione.

Al giorno d’oggi, infatti, viene data sempre più importanza ai contenuti generati dagli utenti sul web, rispetto alle gallery fotografiche di repertorio messe a disposizione dai siti delle strutture: la scelta viene influenzata maggiormente dalle recensioni degli ospiti, spesso corredate di foto che restituiscono un’immagine della camera percepita come più veritiera.

Ecco perché al momento, nel settore ricettivo, l’arredamento delle stanze è considerato ancora più determinante rispetto al passato. Per assicurarsi di allestire ambienti confortevoli e in grado di impattare positivamente sull’opinione dei clienti, oggigiorno è possibile affidarsi anche alle risorse messe a disposizione dalla tecnologia.

Arredare le camere ottimizzando i tempi con i software

Nello specifico, le innovazioni tecnologiche permettono di ricorrere all’impiego di software di arredamento 3d per camere d'albergo che consentono di visionare numerose soluzioni di interior design per scegliere in modo consapevole ogni singolo elemento di mobilio.

Questo genere di programmi, infatti, permettono di sfruttare le ricostruzioni 3D di diverse tipologie di stanze campione, dalle doppie alle matrimoniali, per valutare l’impatto di diversi tipi di arredamento al loro interno e individuare quella più in linea con le proprie preferenze e le proprie necessità.

Una possibilità, questa, che permette anche di ottimizzare notevolmente i tempi connessi alla scelta dei mobili per il proprio albergo, soprattutto se si decide di fare affidamento sui programmi messi a disposizione da realtà specializzate nella vendita di arredamento per strutture ricettive.

Come trovare software di arredamento di qualità

Affidarsi ai programmi messi a disposizione da aziende specializzate nella distribuzione di mobili per alberghi permette di valutare l’impatto di proposte reali nelle proprie strutture e procedere direttamente all’acquisto una volta individuati i modelli più consoni alle proprie necessità.

A questo proposito, risulta molto apprezzato il software gratuito di Fas Italia, che permette di creare simulazioni 3D sfruttando ben 8 finiture, disponibili in 10 colori differenti.

Utilizzando software di arredamento di interni sarà dunque possibile vedere l’effetto restituito da una stanza all’insegna dei toni chiari o di quelli scuri, all’insegna delle soluzioni più moderne o di quelle più classiche.

L'albergatore potrà togliersi qualsiasi dubbio relativo alla scelta dei mobili delle camere in modo pratico e veloce, comodamente dal proprio pc, senza dunque dover richiedere molteplici preventivi a diversi esperti del settore, spendendo tempo tra molteplici ricerche e numerosi appuntamenti.

Un aspetto particolarmente vantaggioso, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid, in cui è fondamentale sfruttare possibilità sicure ed efficienti, che permettono di continuare a svolgere attività necessarie per la crescita della propria attività e al tempo stesso di evitare spostamenti.

Il programma di arredamento 3D per camere d’albergo proposto da Fas Italia, infatti, può essere comodamente scaricato direttamente dal portale www.mobilieralberghi.it e una volta terminato il download potrà venire utilizzato su qualsiasi computer. L’azienda opera in tutta Italia e può essere contattata sia per un preventivo personalizzato che per ulteriori informazioni, ove necessario.