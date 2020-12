Bra, domenica 13 dicembre appuntamento straordinario con il Mercato della Terra

L’emergenza Coronavirus ha cancellato dalle agende l’appuntamento di novembre del Mercato della Terra di Bra. Però... c’è un però, perché domenica 13 dicembre si recupera con un’edizione straordinaria in programma dalle 8 alle 13.

Come sempre, sotto l’ala di corso Garibaldi tante bancarelle di prodotti a km zero si troveranno schierate per solleticare occhi e palati degli avventori nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. L’evento è appoggiato dal Comune di Bra e dal Mercato Campagna Amica al fine di premiare un’enogastronomia di assoluta eccellenza.

Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare la spesa di prodotti locali e di stagione, garantiti dalla più sicura delle certificazioni esistenti: la faccia di chi produce.

L’assortimento è garantito: dai banchi di frutta e verdura, succhi e confetture a quelli di formaggi freschi e stagionati, fino all’angolo del miele, delle spezie, del riso, delle trote e del pane artigianale. Interessante l’offerta della carne con tagli ricercati di faraona, pollo, coniglio e, per quelli sempre di fretta, anche salumi e rolate subito pronte in padella. Per chiudere in bellezza il pranzo della festa, ecco un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e corner vendita di pregiati vini.