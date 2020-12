Secondo fine settimana di dicembre da trascorrere nello spirito del Natale

Ecco alcuni eventi in attesa del Natale organizzati per noi da proloco, associazioni culturali, oratori e comuni: dall’ascolto di un concerto on line ai concorsi per chi fa il presepe più bello, passando per la visita a presepi meccanici e artistici

Domenica 13 dicembre, alle 17.30, da Saluzzo c’è il primo appuntamento del progetto “Adotta un artista”, ideato dai Polifonici del Marchesato in sinergia con il Conservatorio Ghedini di Cuneo per dare l’opportunità ai giovani musicisti di farsi conoscere ed esibirsi per il pubblico. Collegandosi con il proprio computer o cellulare in diretta Facebook sulla pagina del festival “Suoni dal Monviso” e sul canale YouTube dei “Polifonici del Marchesato”, il pubblico potrà assistere gratis al concerto del pianista Giorgio Paolo Nicita, considerato da molti come un autentico fuoriclasse del pianoforte. L’intero programma musicale sarà dedicato a Chopin e imperniato sugli “Scherzi” del compositore francese e il pubblico potrà inviare un “mi piace” per gli artisti, al posto del tradizionale applauso.

Info: www.facebook.com/suonidalmonviso







A Rossana dal 12 dicembre fino al 10 gennaio sarà visitabile in qualsiasi ora del giorno "IL presepe nel bosco dei funghi", un presepe originale e unico nel suo genere; dove le statue in legno di funghi di diversa specie ricreano, in uno scenario bucolico e incantato, la celebre scena della natività di Gesù. Info: www.presepiingranda.it







Anche quest'anno a Chiusa Pesio sarà possibile ammirare i "presepi alla finestra". L'iniziativa è degli abitanti del centro storico, il così detto Ruset, che dal 2005 ogni Natale allestiscono alla finestra il proprio presepe affinché possa essere ammirato dai visitatori del paese.







Ad Entracque si può visitare il presepe meccanico ambientato in paesaggio che spazia dalle montagne di roccia che discendono con lievi colline fino alla pianura. Su questo sfondo scenografico statico, si poggiano personaggi statici ed altri in movimento che ricordano le attività antiche e rurali. Nella visione d'insieme si snoda l'intreccio delle acque del ruscello, la cascata e il laghetto, tutti realizzati con acqua vera in movimento. Si possono anche vedere i vari effetti realizzati per ottenere la nebbia, la neve e giochi di luce che passano dall'aurora, al giorno, segue il tramonto e poi notte con la Stella Cometa e l'Angelo che scendono sulla grotta. In generale la rappresentazione vuole in qualche misura ricordare le condizioni tipiche delle vallate alpine. Giorni e orari di apertura su: www.presepiingranda.it





L'oratorio della parrocchia di San Giovanni Battista a Pianfei, con l'associazione Amici del presepe, ha organizzato per quest'anno anomalo un concorso di Natale dedicato a tutti, grandi e piccini, denominato "Presepe in Famiglia". Si tratta di preparare un presepe in casa, nel modo che più si preferisce, dal tradizionale allestimento della natività ad espressioni più creative. Ogni presepe dovrà essere fotografato con più scatti, ed in uno dovranno essere inclusi gli autori. È possibile realizzare un video con la presentazione del presepe e delle sue caratteristiche. Il materiale dovrà essere spedito entro e non oltre il 13 dicembre ai riferimenti dell'Oratorio. Dovrà essere accompagnato da un modulo che prevede la raccolta dei dati di ogni partecipante e l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini. Il materiale raccolto sarà caricato sulle pagine facebook dell'oratorio e del Presepe in Crusà. Ai partecipanti verrà comunicata la modalità dell'assegnazione del premio per la partecipazione. Info: www.facebook.com/OratorioDiPianfei





A Venasca fino al 15 dicembre si può partecipare al video contest "Sarebbe bello se almeno a Natale..." promosso da La Fabbrica dei Suoni con l'obiettivo di realizzare un video collettivo ricco di messaggi sereni, auguri natalizi, pensieri e dediche che verrà pubblicato sui canali social della cooperativa il 24 dicembre. L'invito dei promotori è quello di prendere spunto dall'omonimo brano disponibile su tutti i digital store per dare vita ad un filmato in cui non occorre cantare, né suonare, ma semplicemente raccontare un breve pensiero legato ai desideri di Natale. La proposta è aperta a tutti e la partecipazione è gratuita inviando il video tramite l'apposito form disponibile sul sito della Fabbrica dei Suoni entro il 15 dicembre. Non sono previsti né vincitori, né premi. Per i giorni 15 e 18 dicembre, La Fabbrica dei Suoni propone, attraverso i suoi canali social, dei video appuntamenti dedicati ai più piccoli in compagnia di un tenero sarvanòt e della sua amica Irene: tante avventure tra oggetti da scoprire e sorprese a non finire. Info: www.lafabbricadeisuoni.it





Dall'8 al 24 dicembre, a Sant'Albano tutti possono partecipare al concorso "Illumina Sant'Albano, il Natale inizia dalla tua luce". Per aderire è sufficiente pubblicare sul gruppo Facebook "S. Alban" oppure inviare a prolocosantalbano@gmail.com una foto dell'illuminazione esterna della propria abitazione o del proprio balcone, con la didascalia "Concorso di Natale 2020". Il vincitore verrà scelto dalla Proloco tra le prime 5 foto che riceveranno più like. Qualche giorno prima della chiusura del contest, la Proloco "controllerà" la presenza delle installazioni dal vivo. Nella serata del 24 dicembre, sempre sul gruppo Facebook "S. Alban" verrà svelato il vincitore. Il premio in palio (un televisore Samsung da 43 pollici) verrà consegnato dal Direttivo, la mattina di Natale.





A Bra torna Presepiando nei Giardini della Rocca, un suggestivo allestimento collettivo a cui chiunque può partecipare. L'allestimento sarà all'aperto in linea con le norme per prevenire la pandemia. Secondo il regolamento bisogna rispettare con attenzione le norme anti Covid19 (evitare assembramenti, mantenere il distanziamento e usare la mascherina). I presepi devono essere costruiti con fantasia e originalità e devono essere facilmente trasportabili. Per la scelta dei materiali si dovrà tenere in considerazione che i presepi saranno esposti in un parco all'aperto. I presepi potranno essere posizionati liberamente negli spazi accessibili a tutti e in modo sicuro. Si chiede di rispettare i Giardini e le regole di buona educazione ambientale. Dopo il 20 gennaio 2021 i presepi che non sono stati ritirati verranno smaltiti. Info: www.facebook.com/giardinodellarocca





A Busca, da domenica 13 dicembre alle ore 17,30 sulla pagina facebook e sul canale YouTube della Vivi Busca sarà possibile vedere dei piccoli video in cui il Babbo Natale buschese racconterà i suoi pensieri e alcuni consigli su come prepararsi a questo insolito Natale.





Anche a Rifreddo verranno raccolti in modo virtuale i presepi realizzati dagli abitanti del paese. A questo scopo si invitano i rifreddesi a mandare una foto o un breve video del proprio presepe all'indirizzo mail ccr.rifreddo@gmail.com entro il 18 dicembre. Nell'invio andranno specificati: nome, cognome, residenza ed un eventuale descrizione della propria creazione. Quanto inviato dai cittadini verrà raccolto in un video messo in rete e rappresenterà una sorta di augurio affinché tutti possano passare un buon Natale ed iniziare bene il 2021. Info: www.facebook.com/comuneRifreddo

Nel paese della valle Po, sono comparse anche le luminarie natalizie e il grande albero di Natale, in piazza: con annessa la casetta di Babbo Natale, dove i bambini potranno imbucare le loro letterine, entro giovedì 17 dicembre.





A Boves tornano le microstorie di Elisa Dani che da Rosbella propone eventi di lettura online.

Le “microstorie video” per i bambini dai quattro anni in su sono visionabili sulla piattaforma Youtube e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/elisa.daniunduetrepermarie

Appuntamento sabato 12 dicembre con “La leggenda della cometa sbagliata” a cura dei “Ghissbross” Sara e Simone Ghirlanda e sabato 19 dicembre con “Mentre aspetto ti racconto” di e con Elena Griseri adatto anche a bimbi di tre anni.