A Fossano i pionieri della “Medicina di gruppo”, con medici, infermieri e segretari

“Dopo tanti anni di esperienza, posso dirlo con certezza: è il numero dei pazienti assistiti, la qualità del servizio e la sua disponibilità nell’arco della giornata, a confermare che la così detta medicina di gruppo, non solo funziona, ma innalza anche il numero e la qualità delle prestazioni erogate”.

È questo il parere di Giorgio Cagnazzo, medico di base in pensione, ora direttore generale della Cooperativa Medingranda, che gestisce a Fossano lo studio medico Medicinsieme .

In questa Medicina di Gruppo attualmente sono presenti 16 medici che condividono le cartelle dei loro pazienti e che con la collaborazione di due segretarie e di quattro infermieri forniscono i servizi sanitari di base, garantendo la continuità dell’assistenza per tutta la giornata anche per i pazienti che avessero urgenza di una prestazione sanitaria al di fuori degli orari di studio del proprio medico.

Nel corso degli anni, attraverso un contratto integrativo con l’Asl Cn1, nato grazie alla lungimiranza dei medici del gruppo e dei responsabili dell’Asl Cn1, i servizi sono cresciuti con l’erogazione di assistenza medica nell’arco delle dodici ore e ampliamento dell’offerta infermieristica. Nell’infermeria di Medicinsieme nel corso del 2019 ci sono stati circa 16mila passaggi per medicazioni, terapie iniettive, piccola chirurgia e prestazioni sanitarie e infermieristiche che hanno evitato numerosi accessi in Pronto Soccorso. Il contratto integrativo è stato attivo dal 2006 al 2019 e poi non è più stato rinnovato dall’Asl Cn1.

“La condivisione è fondamentale - sottolinea convinto il dottor Cagnazzo -, anche per un confronto tra colleghi, per dissipare dubbi o trovare soluzioni alternative. Si pensi alla pandemia da Covid e all’importanza di scambiarsi pareri e risultati per discutere delle criticità. Senza dimenticare che nella diagnosi e nella cura del Coronavirus, come per altre patologie, il tempismo è fondamentale e con una copertura di orario come quella della medicina di gruppo si può ampliare la risposta continuando a tenere sott’occhio anche le patologie croniche”.

Per il dottor Cagnazzo, quindi, non ci sono dubbi: il futuro di una medicina di base di qualità, incisiva e soprattutto capace di evitare ricoveri attraverso le cura a domicilio, passa dalla medicina di gruppo e anche sulla possibilità dei medici di restare dei liberi professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale e con l’Asl di riferimento del territorio, “perché - come dice il dottor Giorgio Cagnazzo - solo così è possibile mantenere libertà e indipendenza rispetto nel rapporto con i propri assistiti e flessibilità nel lavoro per adattarsi ai mutamenti in corso”.