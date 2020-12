Volley A2/F: “I mille sogni del Puma sbarcano a Marsala”, la Lpm Bam Mondovì impegnata domani nella delicata trasferta siciliana in casa della Sigel

Un’altra trasferta, un altro duro scoglio da superare per il Puma! La Lpm Bam Mondovì domani pomeriggio sarà impegnata nella difficile trasferta in casa della Sigel Marsala, attuale seconda forza del campionato di Serie A2 (girone Ovest). Quattro sono i punti che separano in classifica la squadra monregalese (15) da quella siciliana (19), ma la Lpm ha giocato tre gare in meno (7) rispetto al Marsala (10).

Le ragazze di Delmati sono reduci dall’incredibile vittoria in rimonta in casa dell’Acqua & Sapone Roma (2-3). Come già ribadito in occasione della trasferta nella Capitale, anche quella di domani rappresenta un impegno che sulla carta si presenta particolarmente difficile e ricco di insidie. Un’altra sfida delicata dove ogni punto guadagnato ha il peso di un macigno nel computo della classifica.

All’andata le pumine s’imposero per 3-1 al termine di una gara emozionante e molto combattuta. Con la sfida di domani ritorna il derby di casa Mazzon, visto che la pumina Alessia ritroverà come avversaria sul campo la sorella Giorgia. Un incontro in famiglia che sarà l’occasione per un augurio natalizio anticipato, ma almeno “in presenza”, visto che i numerosi impegni di campionato previsti durante le festività Natalizie terranno le due belle e brave gemelle molto impegnate.

Inoltre la Lpm troverà sulla propria strada l’ex Ilaria Demichelis, accolta con il consueto grande calore dal pubblico di Mondovì nella gara giocata all’andata. Calore a cui l’ex palleggiatrice del Puma ha risposto con parole d’affetto e riconoscenza verso la società e la piazza monregalese. Il match sarà arbitrato da Giovanni Giorgianni (Messina) e Giorgia Adamo (Roma). Al Palasport “Bellina” di Marsala il fischio d’inizio è fissato per le ore 15,15.