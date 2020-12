Volley A2/M - UFFICIALE: Volto nuovo in casa Vbc Synergy Mondovì! Al palleggio arriva il brasiliano Pedro Luiz Putini

Il Vbc Synergy Mondovì rinforza il reparto del palleggio. Dopo l'addio con Leandro Macias, tornato a Cuba per motivi familiari, la società del presidente Giancarlo Augustoni corre ai ripari ingaggiando il forte palleggiatore brasiliano Pedro Luiz Putini. Ecco il comunicato trasmesso dal Vbc:

Il Vbc Synergy Mondovìannuncia l’ingaggio del palleggiatore Pedro Luiz Putini. Sarà lui a sostituire il cubano Leandro Macias Infante, tornato in patria. Brasiliano con passaporto portoghese, classe 1990, “Pedrinho” rientra in Italia dopo la parentesi con la Sigma Aversa nellastagione 2016/2017.

In quell’anno ha giocato contro i monregalesi, e ricorda il calore dei tifosi sulle gradinate del PalaManera. «Sono contento di tornare nel campionato italiano–le sue prime parole da “galletto” -, ricordo un livello molto alto, con tante squadre competitive e risultati sempre in bilico.

La società mi ha voluto concretamente, spero di ripagare la loro fiducia». Dopo l’esperienza ad Aversa, è stato per due anni in cabina di regia con l’Eivissa nella massima serie spagnola, prima di tornare in Brasile dove ha vinto la Superliga di B.

Sbarcato in Italia con un volo da San Paolo, dopo aver effettuato il tampone si è sistemato negli alloggi di Piazza. La società ha avviato le pratiche per perfezionare il tesseramento, e questa sera “Pedrinho” seguirà da Mondovì la partita dei suoi compagni a Bergamo.