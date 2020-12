Volley A2/M: Un Vbc Synergy Mondovì battagliero viene sconfitto a Bergamo per 3-0

SEQUENZA SET: (25-23; 25-21; 25-21)

Trasferta amara per il Vbc Synergy Mondovì, sconfitto dalla Agnelli Tipiesse Bergamo per 3-0. I Galletti di coach Mario Barbiero hanno comunque dato vita ad una prestazione dignitosa. Il risultato finale, infatti, non descrive nel migliore dei modi la prova di Paoletti e compagni, che per gran parte del match hanno giocato praticamente alla pari con i più quotati avversari.

Un po' di imprecisione e l’assenza della giusta cattiveria nelle fasi finali dei primi due set hanno di fatto spianato la strada alla squadra lombarda per la conquista della sesta vittoria consecutiva in altrettante gare disputate. Vbc che è sceso in campo senza l’ultimo acquisto, il palleggiatore brasiliano Pedro Luiz Putini, chiamato a sostituire il partente Leandro Macias.

Poco da rimproverare o quasi per la squadra di Barbiero, ancora molto fallosa al servizio, caratterizzato da troppi errori. Nei galletti buona la prova dell’ex di turno Roberto Cominetti. Altrettanto positiva è stata la prestazione dell’ex Vbc J.J. Terpin, così come quella del centrale Antonio Cargioli. I monregalesi restano all’ultimo posto in classifica. Posizione condivisa con il Lagonegro, anche se i Galletti hanno giocato due gare in meno rispetto la squadra lucana.

PRIMO SET: Rompe il ghiaccio il Vbc, che grazie al muro di Borgogno mette in cascina il primo punto della serata. I Galletti giocano con attenzione e conquistano il primo mini-break per il vantaggio dei “Biancoblù” sul 4-6. Si torna in parità sul punteggio di 11-11. Ancora tanti errori in battuta per il Vbc, ma il risultato resta in perfetto equilibrio. Muro monregalese ancora protagonista e sul 13-15 arriva la richiesta di time-out del tecnico dei bergamaschi Graziosi. Mossa azzeccata, visto che al rientro in campo i padroni di casa ritrovano subito la parità. Bergamo e Mondovì giocano alla pari, come confermato anche dal punteggio di 20-20. L’errore al servizio di Cominetti regala il set-point alla formazione lombarda, avanti 24-23. Barbiero chiama il time-out. L’occasione è ghiotta e l’ex Terpin ne approfitta per chiudere il set con un mani-out che fissa il punteggio sul 25-23.

SECONDO SET: Diagonale vincente di Santangelo e vantaggio Bergamo. Padroni di casa che vanno sul 4-2 sfruttando soprattutto gli attacchi centrali di Cargioli. Lombardi avanti di tre lunghezze sul 9-6. Il diagonale vincente di Pierotti mette le ali al Bergamo, che tenta la prima fuga sul 14-10. Cominetti efficace sottorete e anche al servizio. Galletti che accorciano le distanze con il punteggio di 16-15. Sul punteggio di 21-19 coach Barbiero interrompe il gioco e chiama il time-out. Bergamo prova a scappare nuovamente andando a +3, ma il Vbc è sul pezzo e accorcia. Sul 22-21 questa volta è coach Graziosi a chiamare il time-out. Anche questa volta gli effetti della breve sosta sono favorevoli ai padroni di casa, che tornano in campo e volano sul 24-21. Come nel set precedente è ancora Terpin a trovare il punto che consegna a Bergamo il parziale, questa volta con il punteggio di 25-21.

TERZO SET: Mani-out sull’attacco di Borgogno e primo punto di marca monregalese. Squadre in perfetta parità sul 4-4. Bergamo riprende a macinare punti e si porta sul 8-5. Giallo sventolato a coach Barbiero per proteste. Ace di Pierotti e risultato sul 10-6. Time-out chiesto da Barbiero. Padroni di casa che non si fermano e aumentano il vantaggio andando sul 12-6. I Galletti accorciano le distanze e si arriva così sul 18-15. Nuovo time-out chiesto dalla panchina monregalese sul 22-18. I Biancoblù annullano due match-point, ma al terzo tentativo Bergamo chiude il match sul 25-21.