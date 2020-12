Terzo sigillo in Coppa del mondo per Marta Bassino: "Sono partita per attaccare, è stato l'atteggiamento vincente!"

Devastante Marta Bassino. L'azzurra fa due su due nei giganti di questo inizio stagione imponendosi, dopo Soelden, anche a Courchevel.

Due manches ottime per intensità e coraggio, in un contesto difficile a causa delle condizioni meteo. Poi il meritato trionfo, terzo in carriera in Coppa del mondo per la campionessa cuneese.

La gioia post gara di Marta Bassino, già proiettata al gigante in programma domenica: "Oggi era una giornata difficile, ed era difficile fare una manche senza errori. Quello che ha fatto la differenza è stato l'atteggiamento. Io sono partita per attaccare e quello è stato l'atteggiamento vincente. Domani c'è un altro gigante, spero esca un po' di sole e proverò a fare ancora due belle manche".