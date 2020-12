Volley maschile A2 - Cuneo riceve Taranto, Paolo Bonola: "Importante dare il massimo, vogliamo fare il colpaccio"

Dopo due settimane la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna in campo e si prepara a sfidare la temibile Prisma Taranto al Pala UBI Banca (fischio d'inizio alle 18 di domenica).

Turno di riposo forzato per i ragazzi di Serniotti, visto il rinvio del match con Cantù in programma domenica scorsa. Ma anche un'occasione per ricaricare le pile e lavorare in palestra così da migliorare intensità e gioco di squadra.

Dall'altra parte della rete una delle formazioni più accreditate per la vittoria del campionato.

Capitano è Manuel Coscione, ex dell’incontro insieme ad Aimone Alletti e Nicolò Hoffer dopo che Simone Parodi, indimenticato protagonista dello scudetto di Cuneo, è tornato in Polonia per giocare nell'Asseco Resovia di Alberto Giuliani.

Cuneo (terza con 12 punti dopo sei partite giocate) alla caccia di una vittoria che ne rafforzerebbe le ambizioni.

Paolo Bonola: "Ci siamo allenati bene, con il giusto entusiasmo e siamo pronti per la sfida di domenica. Sarà una bella partita. Due settimane di lavoro sono state utili per lavorare in palestra anche se per un giocatore è sempre preferibile scendere in campo. Queste situazioni possono creare discontinuità ma va detto che una sola partita saltata non incide più di tanto. Taranto è una squadra molto forte, sulla carta la migliore. Sarà importante dare il 100%, giocando al massimo delle nostre possibilità. Noi siamo reduci da un buon periodo, loro si stanno riprendendo dopo un paio di partite negative. Sono curioso, vogliamo sfruttare il fattore campo e fare il colpaccio. Noi siamo in crescita, ultimamente si è vista maggiore coesione. Abbiamo un bel potenziale."