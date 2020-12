11 milioni di euro per interventi di sicurezza idrogeologica in 134 Comuni della Granda

E’ stato pubblicato il 7 dicembre il decreto del Ministero dell’Interno che assegna ulteriori risorse finanziarie agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza.

Con questo intervento si vanno ad assicurare finanziamenti statali a fondo perduto ai Comuni e alle Unioni dei Comuni per intervenire in tre aree centrali: interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Soddisfazione in proposito viene espressa dalla vicecapogruppo PD alla Camera, Chiara Gribaudo: “Una risposta importante, più di 11milioni a 134 Comuni del Cuneese, per sostenere gli enti locali in un più ampio schema di progettazione.

Questo è l'obiettivo della prima tranche di fondi, quasi 300 milioni in totale, per sopperire ad una difficoltà nella progettazione che tocca molti enti.

Un altro passo verso interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, per prevenire episodi e catastrofi che nella nostra terra si ripetono da troppo tempo”.