A Farigliano arrivano i test rapidi per permettere le visite agli ospiti nel periodo natalizio

Splendide notizie dalla casa di riposo di Farigliano, da diversi mesi covid free: per il periodo delle festività natalizie gli ospiti potranno nuovamente incontrare i loro cari.

Nella struttura, infatti, si è già messa in moto la macchina organizzativa che permetterà le visite. Gli incontri avverranno previo appuntamento e le persone che ne faranno richiesta (sono autorizzati 3 accessi per ogni ospite, ndr) saranno sottoposte ad un rigoroso protocollo che prevede il tampone antigenico prima dell’accesso.

Le visite avverranno nel salone al piano terra attraverso una parete di plexiglass trasparente che si è stata installata per garantire il più alto grado di sicurezza.

Il 18 dicembre gli ospiti verranno nuovamente sottoposti al tampone antigenico e, se tutti gli esiti saranno nuovamente negativi, verranno permesse le visite di familiari e parenti nel periodo natalizio dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021, secondo le nuove disposizioni della Regione Piemonte e del Ministero della Salute.

"Ci fa piacere comunicarvi che sono ormai cinque mesi che la nostra casa di riposo è priva di casi di positività al Coronavirus grazie al prodigarsi di tutte le forze in campo e grazie alle rigorose misure messe in atto" - spiegano da Farigliano - "Queste procedure prevedono interventi extra sia a livello economico che di incremento del personale: il direttore, il personale della casa di riposo e l'amministrazione comunale si stanno adoperando con grande impegno ed entusiasmo per fare sì che tutto riesca nel migliore dei modi!".