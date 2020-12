All’Alberghiero di Mondovì assegnate tre borse di studio in memoria di Gigi Baracco

Come succede da alcuni anni, anche nel 2020, per iniziativa di un gruppo di amici e familiari del monregalese Gigi Baracco, sono state consegnate le borse di studio dedicate alla sua memoria.

Le tre studentesse meritevoli sono: Saakin Ali Mahmed, della 1^ D dell’Istituto Alberghiero, Amariam Fetah, della 2^ A dell’IPC Bellisario e Martina Lombardi della 5^ Istituto Tecnico Agrario. La cerimonia si è svolta parte in presenza e parte online.

Le studentesse sono state accompagnate a scuola dai loro familiari e all’evento, tenutosi in aula magna Borsellino, ha preso parte, oltre alla dirigente Donatella Garello, un docente per ogni istituto: il prof. Rudy Mamino per l’Alberghiero, prof.ssa Donatella Bosia per l’ITA e la prof.ssa Marina Bonelli per l’IPC.