I capponi di Maria Assunta Gandolfo vincono l'edizione 2020 della Fiera di Morozzo

Sono i capponi di Maria Assunta Gandolfo di Margarita ad aggiudicarsi la medaglia d'oro, offerta dal Consorzio, per la migliore coppia della Fiera di Morozzo 2020.

Anche se questa edizione 2020 è stata diversa, senza la tradizionale organizzazione, nel comune è stato trovato comunque il modo di rendere omaggio agli allevatori e ai loro animali.

La giuria si è riunita a porte chiuse nel cortile del comune e, una volta controllati gli animali, ha assegnato il premio per la migliore coppia di capponi, (unico premio previsto per la speciale edizione di quest’anno).

“Abbiamo cercato diversi parametri per giudicare la coppia più bella. È stato un compito arduo. Siamo stati convinti dalla lucentezza delle piume, brillantezza dei colori, uniformità della coppia colore giallo segno di ottima alimentazione." - spiegano dalla giuria, composta da David Moshe, Paola Callegari ed Elia Marabotto. - "Non significa che le altre coppie fossero meno belle, ma ci siamo basati sull’eleganza classica della razza di Morozzo che in questo caso è stata rappresentata al meglio".

“Avevamo intenzione di fare una Fiera del Cappone come tutti gli anni e possibilmente ancora migliorata." - spiegano dal comune - "Abbiamo invece dovuto sottostare a quelle che sono, giustamente, le normative Covid-19 e non potendo dar corso alla tradizionale fiera-mercato in piazza, ma non volendo comunque rinunciare a questa antica usanza del nostro paese, si è puntato sulla valorizzazione del primo Presidio Slow Food con una serie di nuove iniziative di promozione e commercializzazione a livello locale, nazionale e non solo".

Tante sono state le iniziative, dalla box "Capun a cà, la pula cò" che porterà anche nel periodo Natalizio le specialità gastronomiche morozzesi sulle tavole di tutti gli italiani, ma non solo. Alcuni capponi sono arrivati fino a Bangkok dove verranno create alcune speciali ricette da noti chef internazionali che verranno diffuse sui social.