"Chiedo scusa al sindaco di Saluzzo per i miei post su Facebook: ho dato adito a interpretazioni dubbie"

con la presente sono a ribadire il mio rammarico per aver involontariamente offeso Lei e la Sua amministrazione in alcuni miei post sul social network Facebook.

In tali occasioni non era di certo mia intenzione offendere nessuno, e, ripeto, se così è stato, me ne scuso, io ho solo avanzato delle ipotesi senza alcuna malizia, ma mi rendo conto che il mio pensiero è stato dal sottoscritto espresso in modo non preciso e quindi ha dato adito ad interpretazioni dubbie.