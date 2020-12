Fossano, coppia di residenti di origine nigeriana non ha testimoni per sposarsi: si offrono volontari i consiglieri

Sono una coppia nigeriana ma residente a Fossano, la nuova famiglia che si è unita in matrimonio oggi, 12 dicembre 2020, a Fossano.



Gli sposi però non avevano amici o parenti residenti nel Comune che potessero fargli da testimoni di nozze per via dell’impossibilità di spostarsi al di fuori dello stesso. Siccome tale spostamento, come comunicato dalla prefettura, non rientrerebbe nei casi di necessità si è dovuto correre ai ripari.



Così il primo cittadino si è mobilitato affinché il matrimonio si potesse celebrare. Si sono offerte l’assessore Ivana Tolardo e la consigliera Tiziana Airaldi, di fare loro da testimoni di nozze, e il portavoce del sindaco si è adoperato a fotografo.



La cerimonia, celebrata da Dario Tallone, ha avuto luogo nella sala Rossa del Comune alla sola presenza del sindaco, degli sposi e dei testimoni.



Al termine della cerimonia è stato conferito alla sposa un mazzo di fiori e allo sposo una pergamena.



“In questo periodo purtroppo triste almeno oggi una gioia c’è - commenta il sindaco Tallone - una nuova famiglia per noi fossanesi è sempre una cosa bellissima. Da parte nostra c’è il massimo impegno e la porta del Comune è sempre aperta. Auguro a questi giovani sposi una serena vita insieme e anche un buon Natale”