"I giovedì del Superbonus 110%": un successo l'evento formativo del Collegio Geometri di Cuneo

Ottimo successo per l’evento formativo organizzato dal Collegio Geometri di Cuneo “I Giovedì del Supebonus 110%” che si è chiuso il 10 dicembre pomeriggio con l’ultimo appuntamento al quale ha partecipato in collegamento come ospite il prof. Giuseppe Ghisolfi il quale ha illustrato, con la semplicità che lo contraddistingue, l’importante ruolo delle banche nell’attuazione di questa misura economica.