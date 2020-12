L'albese Claudio Piazza eletto vicepresidente nazionale di ANCoS Sport Italia

«ANCoS Sport Italia, - spiega Piazza - è una componente importante del sistema Ancos, che rientra più in generale nelle attività con le quali l’Associazione concretizza la sua attenzione al sociale ed alle “persone”. Scopo dell’ANCoS è infatti quello di elevare la qualità della vita del singolo, attraverso la promozione di attività sportive, ludiche e ricreative, nonché di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, per favorire la socializzazione, aiutando concretamente quanti si trovano in situazioni di disagio, sostenendo l'interazione sociale delle fasce più deboli all’interno delle comunità di appartenenza e promuovendo i valori solidaristici e sociali dell’attività di volontariato. In questo contesto lo sport diventa una grande risorsa sia per i più giovani, come strumento per una buona crescita psico-fisica, che per le persone anziane, per i quali può rappresentare un ambito di rivalsa e di affermazione di se stessi uno strumento per mantenersi in forma».