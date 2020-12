L’amministrazione Comunale di Valdieri rassicura: i lavori sulla strada per il Valasco partiranno a gennaio, dopo le festività natalizie

Gli ultimi eventi alluvionali hanno creato grossi danni alle infrastrutture della Valle Gesso.

In località Terme, a Valdieri, è necessario intervenire con una certa urgenza per il ripristino del ponte che collega la strada che risale verso il Valasco.

Ieri mattina (sabato) si è tenuto un incontro pubblico, presso la piazza antistante il Palazzo Comunale, per discutere con il sindaco i tempi di intervento sui vari lotti definiti per il ripristino totale del ponte. Gli esercenti hanno richiesto di posticipare i lavori di ripristino del ponte a monte della struttura termale.

Alla riunione erano presenti i rappresentanti di Confcommercio , Michela Formento, Armando Erbì e Andrea Cismondi, oltre al sindaco Giacomo Gaiotti, il Presidente del Parco Piermario Giordano, il tecnico comunale, il rappresentante della ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, alcuni consiglieri del Comune e una decina di operatori del mondo del turismo e del commercio.

"Da parte nostra - spiega la Confcommercio - è giunta una richiesta precisa e inderogabile che i lavori non vengano attivati prima del 15 gennaio, questo per permettere agli operatori di poter lavorare e utilizzare la strada verso le Terme quale vera pista escursionistica per gli appassionati della montagna".

Dopo un ampio dibattito, il sindaco Gaiotti ha convenuto con gli operatori che i lavori del primo lotto, rimozione materiale che ostruisce l’alveo e che potrebbe creare problemi nel caso di eventi piovosi importanti, inizieranno lunedì 11 gennaio 2021 e non prima di questa data.

Anche Confesercenti si è detta soddisfatta per le rassicurazioni giunte dal Comune.

“Siamo molto soddisfatti che l’Amministrazione del Comune di Valdieri abbia accolto la proposta degli operatori del turismo che chiedevano di iniziare i lavori per il ripristino del ponte caduto durante l’alluvione di ottobre, dopo le feste natalizie.

Questo permetterà di non bloccare del tutto una economia ed un settore già estremamente compromessi in questo periodo di emergenza sanitaria” è quanto ha dichiarato dal direttore generale di Confesercenti Cuneo, Nadia Dal Bono.

“In un primo momento si era detto che i lavori sarebbero iniziati in questi giorni - spiega l’amministratore delle Terme Reali di Valdieri, Giuseppe Bonetto -. Questo però avrebbe comportato l’impossibilita di arrivare fino al rifugio Casa Savoia, gestito da una società di persone che in queste settimane, sapendo di un ritorno in zona gialla del Piemonte, ha, a sue spese battuto la strada per far arrivare fin lassù turisti ed amanti della natura”.

Con l’inizio dei lavori del ponte, però, la strada sarebbe stata transitabile solo ai mezzi operativi, il che significava disincentivare i turisti ad arrivare fino al rifugio.

“Forse c’è stata una mancanza di comunicazione tra Amministrazione e i gestori del rifugio, sottolinea Bonetto-. Siamo comunque soddisfatti di aver raggiunto un accordo: i lavori inizieranno dopo le festività natalizie”.

“La Valle Gesso è un territorio molto forte dal punto di vista turistico - sottolinea il presidente di Confesercenti Cuneo, Marco Bertolotti - e il suo fiore all’occhiello sono le terme di Valdieri, intorno alle quali ruota un turismo e quindi una economia, importante per lo sviluppo non solo della vallata ma di tutta la Granda. Per questo il prossimo obiettivo di Confesercenti, sarà quello di mantenere aperte tutto l’anno le terme di Valdieri, volano per un turismo che, con le sue molte sfaccettature, è presente sul territorio tutto l’anno”.