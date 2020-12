Da oggi il Piemonte torna ufficialmente in zona gialla e a Mondovì quale modo migliore di festeggiare se non alzare gli occhi al cielo per godere dello spettacolo delle mongolfiere?

Questa mattina, domenica 13 dicembre, complice il bel tempo, alcune delle signore dei cieli, inclusa la mongolfiera della Città, si sono alzate in volo vicino a via degli Artigiani.

Un bel modo di fare gli auguri natalizi ai monregalesi e dare un po' di spensieratezza.