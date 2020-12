Mondovì ha 97 nuove piante e un maestoso abete di Natale, donato da un cittadino

Prosegue la campagna per una Mondovì più verde.

Questa settimana, infatti, è stata portata a termine la sostituzione delle piante in svariati luoghi della città, in particolare in corso Europa, via San Bernolfo, via San Bernardo, corso Alpi, aiuola spartitraffico corso Europa, Via Arciprete, via Ortigara, largo Foscolo, C.so Italia, via Chiusa Pesio, via Cuneo, Asilo nido.

Le operazioni, coordinate dall'assessore al verde cittadino, Erika Chiecchio riguardano la piantumazione di 97 nuove piante, soprattutto tigli, aceri e prunus.