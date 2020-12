Primo giorno di mercato straordinario a Fossano in vista del Natale

Sembra davvero un mercoledì ordinario a Fossano, invece è domenica 13 dicembre e i banchi del mercato rionale sono disposti in via Roma.



Un’occasione per tutti i cittadini della città degli Acaja di poter effettuare gli acquisti in vista del Natale e un’occasione per i commercianti di poter esporre nuovamente il proprio banco dopo periodi difficili.



Il sindaco Dario Tallone su Facebook rinnova l’invito a tutti i suoi concittadini di comprare presso i negozi di vicinato.