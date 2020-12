Scuola in Granda: anche i genitori degli studenti delle superiori dicono no ai "doppi turni"

Non solo i presidi e i rappresentanti degli studenti degli istituti superiori della provincia di Cuneo si sono attivati - contattando il presidente della Regione Alberto Cirio e il Prefetto di Cuneo - per portare all'attenzione le proprie istanze e i propri dubbi relativi all'adozione della modalità a "doppi turni" paventata per il rientro a scuola del prossimo gennaio, ma anche i genitori di alcuni alunni.

Secondo i genitori scriventi il provvedimento non terrebbe conto di diverse necessità: quelle organizzative del sistema famiglia, per esempio, quelle relative alla gestione del tempo scuola e del tempo studio, quella di dover portare i ragazzi a pranzare fuori casa "aumentando le spese di gestione familiare già fortemente destabilizzate dalla pandemia, riversandosi a centinaia e centinaia nei pochi locali disponibili, creando ipotetici assembramenti".

"Tale proposta implica una grave complicazione dell'organizzazione e della sicurezza famigliare in ordine ai trasporti, che qualora non venissero realmente potenziati soffrirebbe di gravi complicazioni, specie per chi proviene da luoghi lontani e disagiati, che non mancano certo nel nostro territorio - si legge ancora nella lettera - . Altre complicazioni sorgerebbero poi nel caso in cui ragazzi del secondo turno scolastico dovessero arrivare a scuola con i mezzi del primo turno, poiché i ragazzi dovrebbero attendere all'esterno della scuola, creando assembramenti e restando fuori casa ben oltre le 10 ore. La parte di alunni che viene accompagnata a scuola da un membro della famiglia prima del lavoro vedrebbe la disponibilità saltare per l'ingresso a metà mattina non potendo usufruire, per sicurezza, di nonni o altri parenti. Per non parlare, poi, dei disagi che rischierebbero di incontrare le famiglie che hanno figli sia nel primo che nel secondo turno".

I genitori scriventi chiedono il 75% della presenza venga realizzato prevedendo il turno unico, e che si prescriva la didattica in presenza per tre settimane su quattro (come richiesto dai presidi degli istituti superiori). Ma presentano anche un'alternativa: 50% degli alunni in presenza.

"Con il 50% di alunni in presenza ci si adeguerebbe alla percentuale del 50% di capienza relativa al trasporto pubblico già in essere, eliminando quindi: le problematiche economiche di potenziamento dei trasporti, le problematiche di gestione della pubblica amministrazione e quelle di gestione del doppio turno da parte di famiglie e personale scolastico, anche considerando che tale situazione si auspica sia essere temporanea" concludono gli scriventi.