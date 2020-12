Un successo l'apertura stagionale del Centro Fondo Festiona: staccati oltre 600 biglietti

Un grande successo la giornata di apertura stagionale (tenutasi oggi, domenica 13 dicembre) del Centro Fondo Festiona, con un totale di 650 biglietti staccati.

Gli sciatori - trepidanti, sicuramente - non si sono fatti sfuggire la possibilità data dall'allentamento delle restrizioni alla mobilità personale rilevato dal passaggio in "zona gialla" della nostra regione. Per sciare concretamente, però, il Centro Fondo ha imposto una breve ma rigida serie di indicazioni di protezione sanitaria: gli sciatori hanno dovuto obbligatoriamente indossare le mascherine all'ingresso della biglietteria e delle piste, osservare la distanza sociale e non creare assembramenti, rispettare il numero di ingressi massimo stabilito per le zone al chiuso in comune e l'impossibilità di utilizzare gli spogliatoi.

Le piste aperte sono la verde Molino (7,5 chilometri), la rossa Baru_5 Borgate (7,5 chilometri) e la Baby con campo scuola (5 chilometri).