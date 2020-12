Interventi dei vigili del fuoco in altrettante abitazioni a San Rocco Castagnaretta e a San Damiano Macra

Nel primo caso è stata coinvolta un'abitazione privata in via San Maurizio, in cui è andata a fuoco la bombola del gas. Non si segnala la presenza di feriti.

Sul posto la prima partenza di Cuneo, che ha risolto lo scenario e messa in sicurezza l'abitazione.

A Dronero, invece, è stato segnalato l'incendio di un camino di una casa in borgata Grangetta (anche qui, senza alcun ferito): sul posto la seconda partenza di Cuneo e i volontari locali.