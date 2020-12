Guadagnare sui Social? Questione di Likes

Post, Soldi e Gattini: Benvenuti sui Social.

Come si diventa famosi su internet? Secondo molti la risposta è semplice:

Creare un profilo

Postare qualcosa

Aspettare.

La realtà è un po’ più complicata. Per chi non ha alle spalle un esperto, farsi conoscere online può essere difficile. Guadagnare con i social può essere un processo lungo ed insidioso.

È una scommessa che può ripagare nell’immediato, diventando “virali”, oppure può richiedere tempo. Comunque, iniziare a postare sui social non è mai inutile.

Influencers e Internet Celebrities: Chi usa Instagram?

Questo social fatto di foto, video e stories è la vetrina perfetta. Se l’obiettivo è diventare un influencer, sicuramente Instagram è il social giusto. Ma usarlo per guadagnare è davvero facile come si pensa? Non proprio, serve sviluppare una strategia .

Bisogna individuare a che pubblico ci si rivolge e imparare come interagirvi. Ogni post deve essere studiato. Bisogna anche controllare gli orari di maggiore attività. Instagram permette di analizzare tutti i dati in modo semplice.

Guadagnare followers, likes e commenti può richiedere molto tempo. Pochi likes e followers significano poche possibilità di guadagno. Quindi come fare? Esistono modi per risolvere il problema, come ad esempio comprare like di Instagram .

Registra un Video e Caricalo su YT

YouTube è il social ideale per monetizzare i propri contenuti. Ormai su questa piattaforma vengono postati video di ogni genere. Tutorial, cover, video commenti e reactions. Ogni contenuto è monetizzabile .

Anche qui, man mano che si posta, bisogna monitorare la risposta dei propri followers. Su YouTube serve spesso reinventarsi, per non rischiare di annoiare il proprio pubblico. Inoltre, il social ha introdotto da qualche anno le pubblicità.

Durante la visione del video, YouTube inserisce una serie di pubblicità. La visione di queste, assicura a chi ha postato il video un guadagno.

Altra cosa importante per chi lavora con i social, sono le collaborazioni. Solitamente, le aziende contattano chi ha un certo seguito per sponsorizzare i propri prodotti.

Gli influencers vengono pagati per la pubblicità, che sia con prodotti gratuiti o denaro. Le aziende invece si fanno conoscere e acquisiscono clienti.

L’Internet Aspetta Solo Te

Come abbiamo visto, costruire un seguito è una delle cose necessarie per guadagnare online. Followers, likes e commenti sono la chiave per il successo su internet.

Per gli influencers avere molti followers significa più collaborazioni. Invece, per un’azienda i followers sono potenziali clienti.

I social sono uno strumento accessibile a tutti. Bisogna solo trovare il coraggio di iniziare. Cosa aspetti? Scatta un selfie, registra un video e postalo, il mondo di internet ti aspetta.