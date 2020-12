Al via la stagione invernale in Valle Pesio: da oggi piste aperte

Si apre il sipario al Centro Sportivo Marguareis, in frazione San Bartolomeo, a Chiusa di Pesio.

A partire da oggi (13 dicembre), prende il via l’attesa stagione invernale, nello scenario unico della Valle Pesio innevata e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

Sarà dunque possibile godere della copiosa neve fresca, noleggiando l’attrezzatura da sci, le ciaspole o sorseggiando un the caldo al bar, con affaccio sullo splendido panorama circostante. Gli appassionati di sci potranno anche prenotare lezioni individuali o di gruppo con i maestri della Scuola di Sci Valle Pesio.

“La scorsa settimana ho avuto modo di confrontarmi con il presidente Alberto Cirio, che ringrazio per l’attenzione, e sono felice che la Regione Piemonte abbia accolto l’istanza dello sci di fondo”, commenta il sindaco Claudio Baudino.

“Lo sci nordico e le ciaspole consentono il distanziamento naturale, ma ciò non toglie che il denominatore comune di tutta la stagione dovrà essere comunque il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Auguro a tutti gli appassionati e agli operatori un’ottima stagione in Valle Pesio, iniziata sotto la buona stella di una copiosa nevicata, attenta alle regole e il più serena possibile”.

“Siamo davvero felici di poter riaprire con la neve naturale caduta a inizio dicembre e nella nuova veste che vede la Valle Pesio Servizi coniugarsi in un’Associazione Temporanea di Impresa con la Proteo che gestisce la parte di bar e ristorazione”, afferma Alessia Faggio, direttrice della Scuola di Sci Valle Pesio e vice presidente della Valle Pesio Servizi. “Grazie ai sacrifici di pochi addetti, la nostra valle è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli sciatori e gli appassionati di montagna. Ci credo e ci metto davvero il cuore affinché la Valle Pesio ritorni a essere grande come è stata, puntando su nuovi progetti estivi e invernali in questa nuova gestione”.

Per maggiori informazioni: Centro Marguareis e Rifugio Pian delle Gorre: 3356889542 - Alessia Faggio, direttrice della Scuola di Sci Valle Pesio: 3387487732