Che fare in questa terza domenica di Avvento

Cosa si può fare oggi, domenica 13 dicembre nella nostra provincia, aspettando il Natale tra concorsi a cui partecipare, divertimenti sulla neve, mercati, iniziative solidali e presepi da visitare, sempre rispettando rigorosamente le regole anti Covid 19?

Mercati

Oggi, domenica 13 dicembre a Cuneo ci sarà uno dei mercati straordinari natalizi.

Sempre questa domenica ci sarà un’edizione straordinaria in programma dalle 8 alle 13 del Mercato della Terra di Bra e sotto l’ala di corso Garibaldi tante bancarelle di prodotti a km zero si troveranno schierate per solleticare occhi e palati degli avventori nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare la spesa di prodotti locali e di stagione, garantiti dalla più sicura delle certificazioni esistenti: la faccia di chi produce.

L’assortimento è garantito: dai banchi di frutta e verdura, succhi e confetture a quelli di formaggi freschi e stagionati, fino all’angolo del miele, delle spezie, del riso, delle trote e del pane artigianale.

Interessante l’offerta della carne con tagli ricercati di faraona, pollo, coniglio e, per quelli sempre di fretta, anche salumi e rolate subito pronte in padella. Per chiudere in bellezza il pranzo della festa, ecco un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e corner vendita di pregiati vini.

Divertirsi sulla neve

Il Centro fondo di Festiona annuncia ufficialmente l'apertura delle piste da sci di fondo per oggi, domenica 13 dicembre. Il rigoroso protocollo di gestione per garantire la sicurezza di tutti prevede l’obbligo di mascherina all'ingresso della biglietteria e delle piste, evitare assembramenti e mantenimento delle distanze interpersonali, rispetto del numero massimo degli ingressi nei locali comuni, divieto di utilizzo degli spogliatoi.

Le piste aperte saranno: "verde Molino" (7,5 chilometri); "rossa Baru_5 Borgate" (7,5 km); "Baby e campo scuola" (3 km). Servizio bar trattoria aperto fino ore 18.

Info: www.facebook.com/Centro-Fondo-Festiona

A Pian Munè, Paesana, da domani sono aperti i rifugi fino alle 18, si possono fare passeggiate con le ciaspole, rilassarsi e svagarsi sulla neve. Servizio al tavolo su prenotazione, al chiosco esterno panini e caffetteria. Anche qui viene chiesta la massima collaborazione per il rispetto nelle norme per prevenire il contagio da coronavirus.

Info: www.pianmune.it e Pian Muné | Facebook

Presepi da visitare

A Cuneo la tradizione del Presepe di San Paolo viene portata avanti, senza interruzione, da giovani fra i 14 e i 25 anni. Quest’anno verrà allestita un’installazione in versione ridotta e il presepe ha dovuto cercare di esprimere e trasmettere il massimo nel suo minimalismo. Le mancanze di spazio e tempo, hanno fatto sì che la cura del dettaglio abbia acquisito una centralità rilevante, cercando di riempire di animo la rappresentazione. Per chi non riesce a visitarlo di persona potrà vederlo alla pagina dedicata sul sito www.parrocchiasanpaolo.it

(nella sezione parrocchia) e a sfogliare le fotografie presenti e passate sui canali social (Instagram: @presepesanpaolo e Facebook: Presepe San Paolo).

Sempre a Cuneo, da martedì 8 dicembre nella chiesa Cattedrale al termine della Messa nella festa dell’Immacolata delle ore 10 è stato inaugurato il presepio palermitano con scenografia curata da Salvatore Vento, maestro presepista di Cuneo. Le statuine sono opera di artisti di Monreale e di Palermo. L’allestimento presepiale rimarrà esposto in Cattedrale fino al 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù Bambino al Tempio.

Concorsi per il presepe più bello

A Beinette gli animatori dell’oratorio hanno organizzato due contest-concorso a soggetto natalizio. Per le iscrizioni al contest “Vesti la tua casa per Natale”, inviare un sms al numero 338-3000700 entro il 18 dicembre. Per il contest “Presepi in casa”, inviare la foto del presepe entro il 24 dicembre a: gruppoanimatoribeinette@gmail.com

A Borgo San Dalmazzo la parrocchia di San Dalmazzo organizza il concorso “Ho fatto il presepe!”, invitando bambini e ragazzi a condividere la foto dei presepi realizzati in casa o a scuola. Le foto possono essere inviate a sandalmazzo@tiscali.it oppure con whatsapp a 388.9389025, indicando nome e cognome. Le foto verranno pubblicate sui canali social della parrocchia. Non mancherà un regalino per i partecipanti.

A Boves torna anche per il 2020 “Presepi... amo”, mostra di presepi promossa dalla comunità di Fontanelle con una edizione digitale. Ciascun partecipante infatti sarà chiamato a realizzare la natività in casa, fotografarla e inviarla all’indirizzo mail ilyd93@gmail.com

entro il 20 dicembre. Tutte le immagini pervenute verranno condivise sulle pagine Facebook e Instagram del Santuario Regina Pacis. Per quel che concerne le modalità di iscrizione, oltre alla foto, nella mail dovrà essere indicata la dicitura “Presepiamo 2020” con il nome del partecipante. Entro il 25 dicembre verranno pubblicate sui social tutte le foto pervenute in modo da consentire al pubblico di esprimere la propria preferenza con il “like” o il “cuoricino”. Le votazioni saranno aperte ino alle 12 del 6 gennaio, giorno in cui verranno indicati i presepi più apprezzati.

Pro Loco di Frabosa Sottana annuncia il lancio di un concorso su Facebook che è iniziato i primi giorni di dicembre. L’adesione è gratuita e i partecipanti possono inviare via mail o attraverso la piattaforma Whatsapp le foto dei loro presepi fatti in casa. Tutte le foto, una sola per presepe, saranno pubblicate dal 24 dicembre al 6 gennaio sulla pagina Facebook della Pro Loco, dove potranno essere votate cliccando sul tasto “mi piace”. L’invio delle immagini è consentito fino al 23 dicembre alla casella di posta prolocofrabosa@libero.it indicando il nominativo (o nominativi) di chi ha realizzato il presepe e il paese di provenienza. L’autore della fotografia che otterrà più “like” si aggiudicherà due ingressi omaggio al presepe vivente di Pianvignale 2021/22.

Info: www.facebook.com/PresepeViventePianvignale

A Morozzo, in occasione della ricorrenza del Natale, il Comune, la biblioteca Bramardo e l’Opera Pia Peyrone hanno indetto il concorso gratuito “Presepi, alberi e addobbi natalizi in giro per Morozzo e frazioni”, aperto a tutti: privati cittadini, famiglie, associazioni, parrocchia, esercizi commerciali. “Sono in palio tre premi: 250 euro al primo classificato, 150 al secondo e 100 al terzo, che verranno assegnati da un’apposita giuria. Gli alunni che frequentano le scuole di Morozzo potranno far vincere un premio speciale alla propria classe: verranno, infatti, destinati tre premi (uno per la materna, uno per la primaria e uno per le medie) da 300 euro l’uno per le classi alle quali appartengono gli alunni le cui famiglie sono state premiate dal concorso. Le opere devono essere esposte esternamente all’abitazione e ben visibili dal 24 dicembre al 6 gennaio. Per partecipare al concorso occorre compilare il modulo di adesione, disponibile sul sito del Comune, entro il 23 dicembre.

Info: www.comune.morozzo.cn.it

Solidarietà

Nel Dipartimento di salute mentale, come ogni anno a Natale, i servizi del Centro diurno (sedi di Cuneo e Dronero), della Comunità di Boves e del Centro disturbo alimentare (Cuneo) hanno proseguito l’attività laboratoriale di bricolage e creazione di prodotti natalizi con le persone che frequentano i servizi. Le attività riabilitative sono state mantenute in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid, ed hanno prodotto oggettistica natalizia attualmente in esposizione presso i servizi. Date le limitazioni sulla possibilità di partecipare ai mercatini di Natale con gli articoli prodotti, chi volesse potrà sostenere l’iniziativa visionando gli articoli collegandosi al sito www.aslcn1.it/assistenzaterritoriale/salute-mentale/ mercatino-dsm/

Il ricavato della vendita è destinato a finanziare le attività riabilitative.

A Centallo sono tre le idee regalo in vendita al Laboratorio Duelli, centro di avviamento lavorativo per disabili di piazza Vittorio Amedeo: nei giorni scorsi, la struttura ha realizzato dei pacchi natalizi che contengono le ceramiche lavorate a mano dai ragazzi dell’istituto, oltre a una ricca offerta di tisane, preparati e altri prodotti alimentari realizzati dai disabili della cooperativa agricola sociale “Ciliegi selvatici”.

Info: www.cooperativaarmoniawork.it e www.facebook.com/armoniawork

Il Parco Safari delle Langhe a Murazzano, che ha dovuto chiudere in anticipo a causa del secondo lockdown, rivolge un appello in particolare a commercianti e ristoratori ed è lieto di accettare frutta, verdura, carni, pane secco o altri alimenti in eccedenza. Tutti possono contribuire al benessere e alla cura degli animali ospitati con le adozioni a distanza, le offerte libere e con l’acquisto di biglietti per la prossima stagione.

Info: www.facebook.com/parcosafari e www.parcosafarimurazzano.it/donazione

È arrivato il calendario 2021 dell’associazione GEA il Cerca casa, che gestisce il Canile Rifugio 281 di San Paolo a San Michele Mondovì. Le vendite dei calendari, realizzati con il contributo di Teatro Selvatico con le foto di Davide Comandù serviranno a sostenere le tante attività del canile. Per averli si può scrivere a: geassociazione@libero.it, su www.facebook.com/geailcercacasa sono elencati gli esercizi commerciali dove trovarli.