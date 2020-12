Cherasco, tanti presepi da visitare (e votare) lungo il viale Napoleonico

Sono davvero tanti i presepi allestiti lungo il viale Napoleonico. Tutte rappresentazioni create dagli abitanti del luogo, che creano un’ambientazione unica dove l’atmosfera natalizia si fonde con la natura. Vi aspettano presepi grandi, presepi mignon, presepi in feltro, in terracotta, in legno. Presepi tradizionali e presepi stravaganti, di ogni composizione e materiale.

Ma non finisce qui. Se avete già visitato il profilo Facebook “Presepi di Cherasco”, già lo sapete che saranno premiati anche i presepi con più like. Basta condividere la propria creazione sulla pagina Facebook dedicata e il gioco è fatto. Il primo classificato si porterà a casa un buono del valore di 100 euro offerto da Caffè Revello; chi arriverà secondo guadagnerà un buono sconto del 25% su tutti gli articoli del negozio Chiodo Fisso, messo in palio dal negozio stesso; al terzo andrà, invece, un buono da spendere nella Macelleria Graziano, messo in palio dalla stessa macelleria.