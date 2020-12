Volley A2/F: Sigel Marsala-Lpm Bam Mondovì 0-3, la doppia gioia di Alessia Mazzon: “Felice per aver rivisto mia sorella...ed orgogliosa della mia squadra!”

Natale è sempre più vicino, ma Alessia Mazzon non ne vuole proprio sapere di fare dei “regali” in anticipo alla sorella Giorgia. La centrale della Lpm Bam Mondovì, infatti, dopo aver già dato un dispiacere nel match dell’andata alla sorella gemella che gioca nella Sigel Marsala, si è ripetuta con il il suo Puma anche nel return match di scena nella bella terra siciliana.

Un duro 3-0 che, battute a parte, non ha scalfito minimamente la felicità di un ritrovo dal vivo delle due belle e brave gemelle di casa Mazzon. Abbiamo raggiunto telefonicamente Alessia mentre è in viaggio per raggiungere l’aeroporto di Trapani, da dove questa sera la Lpm partirà con destinazione Milano Malpensa:

“Ho iniziato questa partita con un un mix di emozioni” – ci spiega la centrale del Puma – “Sono molto felice perché sono riuscita a rivedere mia sorella dopo quasi due mesi, ma ero anche un pò triste perché inizialmente lei non era in campo. Dopo poco è entrata e ha fatto molto bene, rimanendo dentro fino alla fine della partita. Inizialmente siamo state un po' imprecise, ma col passare dei set il nostro gioco è migliorato. Siamo riuscite a restare molto unite nei tre set e concentrate in tutti i fondamentali nonostante i troppi errori in battuta. A partita terminata posso ribadire di essere molto fiera della mia squadra. Un gruppo che ci mette sempre testa e cuore in tutte le partite. Nonostante il risultato volevo fare i complimenti a mia sorella per l'ottima prestazione”.