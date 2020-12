Volley A2/F: E’ un Puma spettacolare! La Lpm Bam Mondovì travolge in trasferta la Sigel Marsala per 3-0

Il Puma lancia un messaggio al campionato! La Lpm Bam Mondovì ottiene un’altra importante vittoria in trasferta, questa volta sul difficile campo della Sigel Marsala con il punteggio di 3-0. Pumine attente in difesa, anche grazie ad un muro solido, ed efficaci in attacco, trascinate dall’ottima vena dell’ex Veronica Taborelli (12) e di una Alice Tanase (13) in giornata di grazia. Prezioso anche l’apporto del libero Giulia De Nardi, sempre più leader del Puma.

Stesso discorso per la palleggiatrice Francesca Scola, precisa e intelligente. Unico appunto per le pumine i tanti, troppi errori al servizio. In trasferta, dunque, arriva il primo 3-0 della stagione. La Sigel si è trovata di fronte una Lpm concreta e sempre attenta. La Mc-Call (13) ha cercato di limitare i danni, ma la troppa imprecisione in attacco delle siciliane ha condizionato la prestazione odierna.

PRIMO SET: Qualche imprecisione di troppo in avvio delle padrone di casa, con la Lpm che ne approfitta per portarsi subito sul punteggio di 1-4. Puma più attento e concreto e le monregalesi aumentano il vantaggio sul 3-8. Arriva subito il primo time-out di coach Amadio. Le siciliane provano a reagire e recuperano tre lunghezze. Lpm avanti sul 10-13. Timbra il cartellino anche Leah Hardeman ,che riporta il Puma a +5. Tanti errori al servizio per Mondovì, che tuttavia resta avanti di tre lunghezze sul 14-17. Nuovo time-out chiesto dalla panchina della Sigel sul punteggio di 14-19. Anche il muro delle pumine è solido e la Lpm tenta la fuga sul 16-23. Sull’errore al servizio dell’ex Ilaria Demichelis si chiude il primo set sul punteggio di 18-25.

SECONDO SET: Si riprende con l’errore al servizio di Leah Hardeman. Dopo l’attacco vincente di Giulia Caserta la Sigel si porta sul 5-2. Coach Delmati non è soddisfatto dell’approccio al secondo set e chiama il time-out. Pumine appannate e Marsala che aumenta il vantaggio sul 8-4. La Lpm recupera due lunghezze. Alice Tanase è in giornata di grazia ed il Puma ritrova la parità sul 11-11. La Lpm mette la freccia e dopo l’attacco della Hardeman si porta sul 13-15. Il tecnico Amadio prova fermare la corsa delle pumine chiamando il time-out. Tanti errori al servizio anche per la Sigel e la Lpm conserva un leggero vantaggio sul 18-20. Tanase inarrestabile e Puma avanti 19-22. Fast vincente di Alessia Mazzon e così arrivano 3 set-point per la Lpm sul 21-24. Sull’attacco di Taborelli si chiude il secondo set con il punteggio di 22-25.

TERZO SET: Coach Amadio spedisce nella mischia Simona Vaccaro. Dopo l’ace di Sveva Parini la Sigel si porta sul 4-3. Arriva subito il controsorpasso della Lpm, grazia anche all’ace di Beatrice Molinaro. Le padrone di casa ritornano a spingere e si portano sul 7-5. Sul punteggio di 9-6 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Delmati. Marsala raggiunge il massimo vantaggio sul 10-6. Le pumine superano il momento di difficoltà e ritrovano la parità sul 10-10. Si continua a lottare punto a punto. Squadre ancora in parità sul 15-15. La Lpm si riporta avanti sul 15-17 e coach Amadio chiama il time-out. Puma sempre più in fuga e sul 16-20 arriva il secondo time-out di Amadio. Alla fine è proprio l’ex di turno, Veronica Taborelli, a mettere a terra il punto che chiude il set ed il match sul 19-25. Puma mostruosamente bello e concreto!