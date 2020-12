Volley: I risultati e la classifica della Serie A2 Femminile! La Lpm Bam Mondovì vince ancora e lancia la sfida a Roma e Pinerolo

Inizia a delinearsi la classifica del girone Ovest di Serie A2 Femminile. I risultati del sesto turno di ritorno hanno confermato in testa alla classifica la formazione dell'Acqua & Sapone Roma, vittorioso in casa della Futura Busto Arsizio per 3-0. Identico risultato per Sigel Marsala-Lpm Bam Mondovì (0-3).

Le "Pumine" di Delmati dopo la convincente vittoria odierna possono ambire a posizioni ben più nobili della classifica, anche perchè la Lpm fino a questo momento ha giocato tre gare in meno rispetto alla formazione laziale e due rispetto al Pinerolo. Insomma, il Puma entra ufficialmente a pieno titolo nella caccia al primo posto del girone.

Vince in trasferta anche l'Eurospin Pinerolo che nel match contro il Club Italia Crai regala il primo set alle Azzurrine, prima di conquistare il successo per 3-1. L'unica vittoria intera della giornata la ottiene il Green Warriors Sassuolo, che supera l'Hermaea Olbia per 3-0 Il Cus Torino, infine, è stato battuta al tie-break nel match casalingo contro il fanalino di coda dell'Exacer Montale (2-3). La formazione emiliana brinda alla prima vittoria in campionato. Ecco il quadro dei risultati e la classifica aggiornata:

I risultati della 6^ giornata di ritorno

F. Busto Arsizio A&S Roma 0 - 3 Club Italia Crai E. Pinerolo 1 - 3 G. W. Sassuolo Hermaea Olbia 3 - 0 Sigel Marsala Lpm Bam Mondovì 0 - 3 Cus Torino Exacer Montale 2 - 3

La nuova classifica