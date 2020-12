Sci alpino femminile, Coppa del mondo: il secondo gigante di Courchevel posticipato a lunedì

La giuria del gigante femminile di Courchevel ha verificato, nel corso delle prime ore della giornata, che l'inconsistenza della superficie della neve non consentiva il regolare svolgimento della seconda gara in programma sulla pista francese e ha deciso di posticipare l'evento a lunedì 14 dicembre, con le due manches previste alle ore 10.00 e 13.00 (dretta tv Raisport ed Eurosport).

Il commento di Marta Bassino: "Me lo prendo come un giorno di recupero, chiaro che ci ha fatto un po' strano essere tutte lì, al cancelletto di partenza, quando ci hanno comunicato lo spostamento. Diventa un weekend un po' più lungo ma non è un problema, ci sarà il tempo per sistemare il tracciato. C'erano alcune porte un po' al limite, spesso accade che quando si liscia, con i vari passaggi il fondo viene fuori e migliora, però in questo caso si vedeva che la pista si spaccava, sarebbe diventata difficile".