Sci di fondo, Coppa Italia: Davide Ghio (Entracque Alpi Marittime) vince la gara aspiranti di Dobbiaco

L’altro podio l’ha conquistato Elisa Gallo (Entracque), classe 2003, nella 5km femminile: per lei è arrivato il terzo posto con un distacco di 9”9 da Lucia Isonni (Schilpario), sul podio la settimana scorsa in OPA Cup. Una bella posizione da cui partire per l’inseguimento in classico di oggi.