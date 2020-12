L’Avis Bra inaugura una mostra itinerante piena di “gentilezza”

Riceviamo dal Comitato Calendario Avis di Bra e volentieri pubblichiamo. Siamo orgogliose di raccontarvi il nostro progetto che tra pochi giorni prenderà il via. Sulla scia del successo degli anni passati, anche per il 2021 abbiamo organizzato il contest fotografico per le 12 foto del calendario dell’Avis Bra.

Il tema impegnativo, ma non poteva che essere così in un anno decisamente complicato: “Istantanee di gentilezza”. Per partecipare unico requisito era essere fotografi appassionati purché non professionisti. Ma la vera novità è stata un’altra. Volevamo che i migliori scatti pervenuti non rimanessero esclusiva dei donatori, destinatari dei calendari.

Volevamo che il loro pubblico fosse più ampio e così ci siamo dette: perché non organizzare una mostra itinerante? E perché non farlo nei negozi che tanto hanno sofferto la chiusura nel 2020 e che tanto hanno bisogno di essere visitati? Con l’aiuto ed il patrocinio dell’Ascom Bra abbiamo raccolto le adesioni entusiaste degli esercenti. Saranno trenta gli scatti scelti ed immortalati su pannelli esposti nelle vetrine, la maggior parte nel centro braidese. Ma non è finita qui.

Abbiamo pensato anche ad una “credenziale” ovvero un cartoncino che potrete farvi dare in sede Avis o dai negozianti stessi da compilare con i timbri dei negozianti che espongono gli scatti. Non sarà necessario fare acquisti, ma sarà una sorta di percorso itinerante cittadino alla ricerca di “istantanee di gentilezza” come se fosse un cammino di solidarietà che potrete fare nel periodo natalizio a partire dal 12 dicembre.

Al termine del viaggio, consegnando la credenziale completa di tutti i timbri in sede Avis, un gentile omaggio per ringraziarvi della vostra partecipazione. I pannelli degli scatti saranno poi regalati agli autori sperando che possano inorgoglire loro, un po’ come lo siamo anche noi.