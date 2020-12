Volley maschile A2: ancora una spettacolare rimonta per Cuneo, Taranto si arrende al tie-break

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si impone per 3-2, contro la Prisma Taranto, nella nona di campionato. Partita spettacolare al Pala UBI Banca: combattuti i primi due set, vinti dagli ospiti, più incisivi nei momenti topici. Ma Cuneo reagisce e rimonta, trascinando la sfida al tie-break. La spuntano Pistolesi e compagni che conquistano due punti con l'ennesima rimonta.

Serniotti parte con Pistolesi in regia, Wagner opposto, Codarin e Sighinolfi al centro, Galaverna (out Tiozzo) e Preti schiacciatori, Catania libero. Di Pinto risponde con Coscione al palleggio, Padura Diaz opposto, Alletti e Di Martino centrali, Fiore e Gironi schiacciatori, Goi libero.

Wagner è ispirato e spinge i suoi nelle prime battute (9-8), seppure in un contesto di grande equilibrio. Preti e Galaverna non sono da meno e Cuneo si porta sul +2, 15-13. Di Martino si supera a muro e riacciuffa la parità: 16-16. Padura Diaz attacca sulla rete (20-18) ma Taranto non molla la presa e mette il naso avanti con Gironi, 21-22. Cuneo c'è, si esalta in difesa e torna sul +1 con un grande muro di Sighinolfi, 23-22. Finale thrilling: i padroni di casa sciupano due palle set e cedono 26-28, 0-1.

Gli ospiti ripartono forte, 8-12. La squadra di Serniotti, tuttavia, reagisce e costruisce la rimonta sulla verve di Preti, 20-20. Galaverna mette giù la palla del 22-21 portando i suoi avanti in un momento clou. Gironi e Alletti capovolgono la situazione, 22-23. Poi Wagner attacca out e consegna, di fatto, il set agli avversari: 22-25 e 0-2 al Pala UBI Banca.

Taranto vuole chiuderla e scava subito un piccolo solco, 5-8. La BAM Acqua S.Bernardo ricuce (10-10) e va sul +1 con il muro di Galaverna, 12-11. Cuneo approfitta del calo degli ospiti, 17-14. Ace di Galaverna, 18-14. Padura attacca fuori, 21-15 e set indirizzato. Finisce 25-16: 1-2, partita riaperta.

Vibrante anche il quarto parziale: gli ace di Codarin e Galaverna galvanizzano la formazione di casa, 7-6. Cuneo è particolarmente ficcante al servizio, Preti fa 12-10. Si lotta in campo, Pistolesi accresce il vantaggio: 19-16. Padura tiene a galla Taranto (19-18), Galaverna risponde da campione, 21-18. Il match si infiamma, la squadra di Di Pinto si riavvicina (22-21). Ma prima Wagner e poi Galaverna (ace) ne respingono le velleità di rimonta (24-21). La chiude Preti, 25-22 e tutti al tie-break.

Preti e ace di Sighinolfi, 2-0. La Prisma si ricompone ed impatta con Alletti (3-3), portandosi avanti con un punto contestato (5-6). Muro di Sighinolfi: è nuovamente parità, 7-7. Errore di Taranto in attacco, 8-7. Fiore e Di Martino, però, capovolgono ancora la situazione: 8-10. Botta e risposta senza fine: Preti, Sighinolfi e Galaverna (poi nominato MVP) riportano i padroni di casa sul +2: 12-10. Wagner di potenza, 13-11 e poi d'astuzia: 14-11. 15-12 il risultato finale: 3-2 per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo.